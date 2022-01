El primer Peñarol-Nacional del año dejó 20 hinchas nuevos en la “lista negra” que no podrán ingresar más a un estadio

El primer clásico de fútbol entre Nacional y Peñarol en Uruguay terminó con un pedido de Fiscalía de agregar 20 personas a la lista negra

En la previa del primer clásico de fútbol del 2022 entre Nacional y Peñarol, los dos clubes principales de Uruguay, murieron dos personas. El 10 de enero, doce días antes del partido, falleció el barrabrava de Nacional, Washington Simón, luego de estar internado cuatro días por un ataque a tiros que recibió en Montevideo. Ese mismo día, murió un joven de 17 años, también en Montevideo, parte de la hinchada de Peñarol.

El sábado 22 de enero se llevó a cabo el clásico. Durante el partido, que fue suspendido al minuto ´80 por la lluvia, las tribunas se hicieron sentir en el contexto violento que está viviendo gran parte del fútbol uruguayo. El encuentro terminó con, por lo menos, 20 hinchas que fueron captados por las cámaras de seguridad del estadio Centenario cantando letras que incitaban a la violencia o que hacían referencia a peleas entre los cuadros.

El Ministerio del Interior estaba al tanto de la posibilidad de que el primer clásico estuviera cargado de agresión y amenazas entre las dos hinchadas, a pesar de que ya se había imputado al principal sospechoso de matar al joven de 17 años y al hombre que lo ocultó en Rivera, ciudad fronteriza con Brasil.

En la lista negra del fútbol uruguayo hay 927 miembros de los cuales 263 son extranjeros EFE/Dante Fernández/Archivo

Así fue como el partido terminó con un pedido de Fiscalía de agregar a 20 personas a la conocida “lista negra” del fútbol uruguayo, donde actualmente hay 927 miembros.

Se trata de una lista de personas inhabilitadas para ingresar a los ámbitos deportivos que es manejada tanto por el Ministerio del Interior como por la Asociación Uruguaya de Fútbol. Tras el estudio que harán ambas instituciones a pedido de Fiscalía, la lista podrá pasar a tener veinte miembros más.

Esta lista existe hace algunos años, pero se formalizó con la Ley de Urgente Consideración, la ley que implementó Luis Lacalle Pou apenas ingresó su gobierno al poder en 2019, además de un decreto de enero 2021 que le dio un marco legal a la cuestión y una definición de cuáles son las faltas que provocan el ingreso a la lista.

Según datos de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), de los 927 miembros actuales, 263 son extranjeros y fueron incluidos en la disputa de las copas Libertadores y Sudamericana a finales de 2021, informó el diario El País.

El vicepresidente de la AUF, Gastón Tealdi, dijo que el número de inhabilitados de nacionalidad uruguaya se mantuvo estable y que el movimiento se explica por los argentinos y brasileños. Dentro de los que integran la lista, la persona que más tiempo lleva sin poder ingresar a un estadio acumula tres años hasta el momento.

“Es un sistema que ha funcionado y que ha permitido tener un control y así prevenir situaciones dentro de los espectáculos deportivos. Lo que ha pasado ha sido fuera de los estadios”, comentó Tealdi al medio.

Por otra parte, Gerardo Lorente, gerente nacional del Deporte, explicó que el ingreso de estas personas a los ámbitos deportivos es decisión tanto de la Justicia como de los clubes o federaciones deportivas.

En el partido del sábado se detectaron dos actividades por parte de las autoridades. Durante el primer tiempo del partido los hinchas de Peñarol, que se ubican en la conocida tribuna “Ámsterdam”, celebraron el asesinato al hincha de Nacional cantando una canción que en el estribillo decía, “”Cómo me voy a olvidar, cuando matamos a una gallina / cómo me voy a olvidar, fue lo mejor que me pasó en la vida”.

En la tribuna de en frente, donde estaba la hinchada de Nacional, se generó una trifulca interna.

El fiscal Romano, el que realizó el pedido de pasar a la lista negra a veinte hinchas de ambos clubes, valoró como una medida importante la sanción de estas personas. Sin embargo, también dijo que para que realmente haya un efecto disuasorio se debería cambiar el reglamento y que las sanciones económicas en las instituciones fuera más dura. “Esa es la vía: que haya más intensidad con las multas”, finalizó.





