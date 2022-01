Borja encendió la previa con Argentina y apuntó contra Dibu Martínez: “No va a hablar después de que le marque”

El baile de Miguel Borja tras marcar su penal ante Dibu Martínez

Pasa el tiempo, pero Miguel Borja no se olvida de lo acontecido en la tanda de penales por las semifinales de la Copa América de Brasil 2021. Pese a haber marcado en su ejecución desde los doce pasos y celebrar con un provocador baile, aún sigue latente su cruce con el arquero Emiliano Martínez, el gran héroe de la jornada para que Argentina avanzara a la definición del torneo (tapó los disparos de Davinson Sánchez, Mina y Cardona).

Ambos futbolistas volverán a verse las caras el 1 de febrero, en el marco de la Fecha 16 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022. El delantero, en diálogo con El Heraldo, decidió encender la previa con un fuerte mensaje para el Dibu: “Primero está Perú. Hay que ganarle a Perú, y después pensar en el ‘Dibu’. Mucha gente me ha mandado videos y es algo muy bonito. Los únicos que hacen mi celebración son mis hijos, hacen gol y celebran así”, comenzó su relato. Y luego, disparó: “Ni va a haber tiempo para hablar con él después de que le marque goles”.

“Pasó en la Copa que fue una tanda de penales nunca antes vista, nunca antes se había dado una tanda de penaltis tan intensa como esa por lo que él estaba haciendo, de la forma en la que se toma confianza, porque eso, tal vez de afuera se ve mal pero dentro de la cancha es válido. Cada quien se toma confianza a su manera y eso era lo que lo hacía sentir más confiado, va en cada uno el escuchar o no lo que él dice”, manifestó el goleador de Junior de Barranquilla.

Pese a que la Albiceleste no contará con Lionel Messi (Lionel Scaloni prefirió darle descanso), Borja aseguró que esto no mermará el nivel del elenco nacional: “Yo creo que la Selección Argentina ha jugado muy bien con o sin Messi, creo que no es dejar de lado a una gran figura porque sabemos que jugar contra Argentina, que es un gran equipo, va a ser muy complicado. Ellos están clasificados y por eso le dieron descanso”.

Para los dirigidos por Reinaldo Rueda esta doble fecha de Eliminatorias serán clave para su futuro. A falta de cuatro partidos, Colombia posee 17 unidades y por diferencia de gol aventaja a Perú, lo que los posiciona en el cuarto lugar, el último que brinda un pasaje directo a la Copa del Mundo. Luego asoman Chile (16), Uruguay (16), Bolivia (15) y Paraguay (13).

De los cafeteros que militan en la Liga Profesional, el único que fue convocado fue Diego Valoyes, la gran figura de Talleres de Córdoba. Otra fija era Juan Fernando Quintero, pero el flamante refuerzo de River se lesionó durante la victoria ante Honduras (marcó un gol). Edwin Cardona (Racing), Frank Fabra (Boca) y Sebastián Villa) deberán esperar por una oportunidad.

