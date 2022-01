Alfonso Gómez, el boxeador que peleó contra Canelo Álvarez y terminó en la ruina

El boxeador mexicano contó la historia de cómo perdió su legado profesional y económico por malas decisiones. Video: Instagram/@boxeadordespierto)

En el historial profesional de Saúl Álvarez han desfilado 60 boxeadores que han buscado arrebatarle su legado. La mayor parte de ellos han corrido con poca suerte en su objetivo, aunque después de caer a la lona continuaron con su camino. No obstante, existe un pugilista que, a pesar de haberlo retado por un título mundial, se retiró y terminó en la ruina gracias a sus malas decisiones. Así lo contó Alfonso Gómez en un video publicado por medio de sus redes sociales.

En su cuenta verificada de Instagram, el pugilista conocido por el alias de Hy3rid se sinceró con sus seguidores y contó la historia de cómo, en seis años, terminó con un legado económico y deportivo erigido a lo largo de 30 años. Y es que, de acuerdo con su testimonio, lejos de consolidar el éxito por la satisfacción del mérito deportivo se decantó por el dinero y los lujos que el deporte le otorgó a lo largo de su actividad.

“Me retiré en la cúspide de mi carrera, de mi vida, mis finanzas, mi familia, pero lo que me costó 30 años adquirir en seis años lo perdí todo. Perdí mi carrera, mi salud, mi familia, mis hijos, mi casa, mi carro, mi dinero, todo lo perdí. Me abracé a las drogas, terminé en la calle, literalmente en el piso. En el día más frío, oscuro y desolador, Dios me despertó. Me despertó a una nueva realidad de todo”, narró.

En su intento por intimidar a quien se convertiría en el mejor libra por libra del mundo, Gómez cantó un hip hop a Canelo Álvarez. (Video: ESPN KnockOut)

A lo largo de su trayectoria, enfrentó a 33 rivales diferentes, principalmente, en la categoría de peso superwelter. Su récord fue favorable, pues únicamente permitió seis derrotas y un par de empates. El resto de sus resultados fueron benéficos para su reputación y casi la mitad de sus victorias, es decir 12, las logró por la vía del nocaut. Sus cualidades en el ring eran tan convincentes que lo pusieron en la órbita de los campeonatos mundiales.

Entre los rivales más destacados a los que encaró se encuentran dos leyendas del boxeo. Por un lado, el mexicano José Luis Castillo, así como el italiano Arturo Gatti, quien se retiró después de caer por la vía del nocaut técnico ante el Hy3rid. De igual manera participó en el Reality Show internacional conocido como The Contender, donde se consolidó como el tercer mejor exponente. En su era profesional, retó a Miguel Cotto y Canelo Álvarez por campeonatos mundiales.

De hecho, la reyerta en contra de quien hoy en día es considerado el mejor libra por libra del mundo la enfrentó en la cúspide de su carrera. Sin embargo, el mal resultado conseguido en contra del Canelo pudo haber sido determinante para enfilarse hacia su retiro definitivo. El episodio ocurrió el 17 de septiembre de 2011, aunque en días previos Gómez intentó intimidar a su oponente con una improvisación al estilo free style.

Gómez retó a Canelo Álvarez en la cúspide de su carrera, aunque cayó por la vía del nocaut (Foto: Instagram/@boxeadordespierto)

“No estás para saberlo, ni yo para contarlo, el sabor de la derrota tú vas a probarlo. En vivo y en directo te tiro y te conecto los giros y los rectos pa’ quitarte lo que te fue regalado. Ya se puso rojo, está enojado, lávate la cara, estás todo manchado. Es de Colorado ¿Le entendieron? Gracias, Dios, por escuchar mi voz cuando te pedí canela pal’ arroz con leche del CMB, porque se me ven las ganas de ganarle al bebé. Sí, celebraré con mi mariachi que en el Staple Center le ganaré a Archi. En inglés, you better f*cking watch me”, cantó.

A pesar de su intento por amedrentar a Álvarez y su aparente ventaja por la diferencia de edad, el resultado fue contrario a lo esperado. Con 21 años de edad, Canelo finiquitó el encuentro a los 25 segundos del sexto round. Gómez quien entonces tenía 31 años, cayó a la lona y reconoció la superioridad física demostrada por su rival en la victoria número 38 de su récord profesional.

Entre los rivales de Hy3rid también figuró Miguel Cotto (Foto: Instagram/@boxeadordespierto)

Después de su caída, al año siguiente perdió contra Shawn Porter. En 2014 venció a Ed Paredes, al igual que hizo en 2005 contra Yoshihiro Kamegai. De esa forma, a los 35 años de edad decidió retirarse, aunque en ese momento también comenzó su decadencia. Pese a ello, ha mostrado interés por volver al boxeo para experimentarlo, según contó, desde otra perspectiva.

“Conectado a Dios, conectado a toda la humanidad, con intenciones de ayudar, de estar presente para otras personas, me animo a regresar al boxeo para poder vivirlo con este nuevo entendimiento y despertar. Mi ego murió y entró Dios y con eso presente quiero regresar al boxeo. Quiero ver qué es vivir la misma experiencia, pero sin ego y conectados a nuestro padre”, declaró.

SEGUIR LEYENDO: