Por qué Andrés Guardado generó polémica tras celebrar la victoria del Betis contra Sevilla

Durante el juego del Betis vs Sevilla, el jugador mexicano festejó la victoria de su equipo con un acto que generó críticas (Video: Twitter/@quan_vk)

La actuación de los mexicanos en la Copa del Rey mostraros dos contrastes diferentes. Durante el partido del Betis contra Sevilla, Jesús Tecatito Corona y Andrés Guardado protagonizaron diferentes momentos relevantes del partido.

Pero lo que más llamó la atención fue el controversial festejo de Guardado. Poco después de que terminó el partido y eliminaron al Sevilla de los octavos de final de la Copa del Rey, el mediocampista mexicano celebró la forma en la que ganó su equipo e imitó una acción ocurrida durante el primer duelo ante Sevilla realizada el sábado 15 de enero.

El también jugador de la Selección Mexicana mostró la felicidad que le causó que su equipo ganara, así que mientras agitaba los brazos y brincaba se arrojó una botella a la cabeza y después se tiró al piso. El momento fue captado por diferentes aficionados y rápidamente se viralizó en internet ya que se comparó con lo que vivió Joan Jordán, jugador del Sevilla.

El entrenador del Betis Manuel Pellegrini (i) da instrucciones al mexicano Guardado, en un partido. EFE/ALberto Estévez

En el primer juego del Betis vs Sevilla, los aficionados realizaron actos violentos y arrojaron objetos a la cancha y uno de ellos impactó a Joan Jordán; el español recibió un golpe en la cabeza por lo que se tiró al piso, la asistencia médica ingresó a la cancha para atenderlo.

El reporte médico del club blanquirrojo explicó que su jugador sufrió un traumatismo craneoencefálico, por lo que no jugó la reanudación del juego este domingo.

Los actos violentos causaron que se suspendiera el juego a 50 minutos de que concluyera, por lo que las autoridades de la competencia acordaron que la reanudación del tiempo faltante se jugara este domingo 16 de enero.

Andrés Guardado explicó que no se burló de su rival tras festejar la victoria de su club (Foto: REUTERS/Marcelo Del Pozo)

Las actividades se retomaron con el último marcador antes de su cancelación, para aquel momento el juego estaba empatado 1 - 1. Cuando el Real Betis le dio la vuelta al resultado con la anotación de Sergio Canales el marcador quedó 2 - 1 y con ello la victoria fue para el conjunto de Andrés Guardado y Diego Lainez.

Pero el gesto del Principito fue cuestionado en redes sociales por los diferentes aficionados del fútbol español. A pesar de que ambos clubes lamentaron los acontecimientos violentos que pospusieron el juego, el canterano de Atlas olvidó dicho discurso y emuló el acto violento que recibió Joan Jordán.

Cuando la controversia siguió creciendo en el espacio digital, el propio jugador profesional aprovechó sus cuentas oficiales de redes sociales para compartir un mensaje en el que aclaró que en ningún momento intentó burlarse de su rival.

En Instagram redactó que su gesto fue mal interpretado por el contexto en el que su equipo ganó y los actos que realizó la afición el sábado pasado. Dejó en claro que no se estaba burlando de nadie.

En Instagram "El Principito" redactó que su gesto fue mal interpretado por el contexto en el que su equipo ganó (Foto: Instagram/@andresgua18)

“Sevilla es Verdiblanca!!! Y bueno aprovecho para aclarar el vídeo que por lo que veo todo mundo que no me conoce lo ha interpretado de la manera equivocada aunque totalmente entendible por el contexto … por eso mismo quiero decir tajantemente que en ningún momento me estoy burlando del acto sufrido a Jordán … que ha sido un suceso que no se debería de vivir en un campo de fútbol y que es lamentable y una vergüenza!”, publicó.

Por otra parte añadió que él también fue víctima de algunos ataques y finalizó diciendo esperará que pronto se sepa la verdad de su celebración.

“Créanme que si supiera que realmente Jordán estuviera mal jamás lo haría ! … dicho lo anterior, en lo que no estoy de acuerdo es en todo lo que paso después en el campo que lo viví de primera mano , donde todos nos conocemos en el mundo del fútbol y sé que tarde o temprano se sabrá lo que realmente paso! …. MUSHO BETIS!!”

Hasta el momento el conjunto verdiblanco no ha expresado algún comunicado oficial sobre la actitud que tomó su futbolista y las críticas que generó.

SEGUIR LEYENDO: