El motivo por el que se tomó la decisión de liberar a Novak Djokovic

Una fanática se manifestó frente al Park Hotel (Reuters)

Se viven momentos de tensión en Australia después de que se conociera la decisión del juez del Tribunal del Circuito Federal de Melbourne, Anthony Kelly, de ordenar al Gobierno australiano a implementar la orden de liberación, entregarle su pasaporte y sus efectos personales y pagar los costes legales de Novak Djokovic.

Según informó la Asociación Australiana de Prensa (AAP), esta determinación se llevó a cabo después de que los abogados de la ministra de Asuntos Internos, Karen Andrews, consideraran que las circunstancias en las que se produjo la cancelación de la visa del tenista “no fueron razonables dadas las circunstancias”.

Tal como indicó el informe que publicó la AAP, el tenista llegó a Australia el miércoles por la noche y fue durante la madrugada del jueves cuando se produjo el inconveniente con sus documentos de exención médica para participar del primer Grand Slam del año

Novak Djokovic fue fotografiado en un stand de la Fuerza Fronteriza Australiana en el aeropuerto de Melbourne (Reuters)

“Djokovic fue informado a las 5.20 a.m. del jueves que tenía hasta las 8.30 a.m. para responder a un aviso de intención de cancelar su visa. En cambio, se solicitaron sus comentarios a las 6.14 a.m”, detalló la agencia de prensa local, dando a entender que no se cumplieron los plazos señalados inicialmente.

Sobre ese punto se situó el juez Kelly, argumentando que si se le hubiera dado el tiempo establecido originalmente, el serbio podría haberse puesto en contacto con algún responsable que pudiera asistirlo de inmediato.

“Quiero decir que me pusieron en una posición muy incómoda en la que a las cuatro de la mañana no puedo llamar al director de Tennis Australia, no puedo relacionarme con nadie del gobierno del estado de Victoria a través de Tennis Australia. Simplemente, me pusieron en una posición muy incómoda”, habría dicho Nole, según las transcripciones publicadas por el juez.

Durante esas horas de la madrugada, el tenista insistió en que no podía conseguir los documentos que le pedían y se negó a firmar una orden que le prohibía entrar al país. Fue entonces cuando un funcionario le comunicó que iba a ser escoltado al hotel de refugiados mientras se estudiaba su situación.

Los fanáticos del serbio se reunieron para mostrarle su apoyo (Reuters)

Desde Australia, la reportera Karen Sweeney que informa sobre el minuto a minuto desde la Corte, advirtió que “la declaración de un portavoz del ministro de Inmigración, Alex Hawke, dice que todavía está considerando una decisión sobre la deportación y que el proceso está en curso”, sin embargo, aseguró que la información sobre el plazo de cuatro horas para tomar esta decisión, “solo aplica si las autoridades de inmigración vuelven a entrevistar a Djokovic. Eso no ha sucedido, así que no hay límite de cuatro horas para tomar una decisión”.

Desde Serbia, las expectativas no son buenas después de que el presidente del Parlamento Ivica Dacic asegurara que cree que las autoridades australianas se están preparando para deportar al tenista, a pesar de que el juez haya ordenado la liberación del número uno del tenis mundial: “Evidentemente, las autoridades australianas optarán por deportarlo”, declaró a la emisora serbia Hepi.





