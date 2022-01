Grave denuncia de la madre de Djokovic contra Australia: “Mi hijo está en prisión y no le dan ni el desayuno”

Novak Djokovic se encuentra retenido en un hotel de inmigrantes a la espera del inicio de la audiencia que definirá su futuro (Reuters)

El conflicto de Novak Djokovic en Australia ha escalado a dimensiones impensadas y esta semana se han llevado adelante en Serbia varias protestas por parte de los fanáticos del número 1 del tenis mundial, quien se encuentra detenido en un hotel para refugiados en Melbourne luego de que su visa fuese rechazada al llegar al país oceánico para disputar el primer Grand Slam del año. En este contexto, la madre del deportista tomó el micrófono en una de las marchas y contó cómo se encuentra su hijo.

Hasta ahora, Diana siempre se había mantenido en silencio y había sido su esposo Srdjan Djokovic, padre de Novak, el que había alzado la voz para pedir por la liberación de su hijo, a quien hace unos días rebautizó como “el Espartaco del nuevo mundo”. La mujer reveló que pudo charlar con su hijo mientras se espera el inicio de la audiencia que definirá si la anulación de su visado es legítimo o si debe ser liberado para disputar el Abierto de Australia, pese a no estar vacunado contra el coronavirus.

“(Djokovic) Decidió perseguir la justicia y la verdad que no es culpable de nada. Sí, lo que se suponía que debía hacer, lo hizo. Encontraron necesario encerrarlo. Donde está no está detenido, sino en prisión. ¡Ni siquiera le dan el desayuno! Hay almuerzo, hay cena y no hay nada para desayunar”, exclamó Diana frente al grupo de fanáticos serbios que se reunieron en el centro de Belgrado para exigir su liberación, en declaraciones difundidas por el portal de noticias local Novosti.

Diana Djokovic durante unas protestas en Belgrado (Reuters)

Vale recordar que después de recibir la anulación de su visa, los abogados de Nole apelaron esa decisión en un tribunal de Australia por lo que desde entonces el ganador de 20 torneos Grand Slam fue recluido en un hotel para refugiados. Ese edificio, conocido como “el hotel del terror” ha recibido decenas de denuncias por parte de ex huéspedes quienes han asegurado recibir comida podrida y malos tratos constantes.

Por su parte, el padre del deportista, Srdjan, también tomó el micrófono para hablarle a los seguidores del número 1 del tenis mundial: “Nada ni nadie puede separarnos. Gente, estemos juntos, y esa es la fuerza que Novak les pide. Armonía y amor. Saludos de toda la familia Novak, de la familia Djokovic, porque todos ustedes son su familia. ¡Salud!”.

La lucha de Djokovic para anular la cancelación de su visa y poner fin a su posterior detención en un notorio centro de inmigración de Melbourne, culmina en una audiencia en línea muy publicitada en un tribunal federal que está programada para comenzar el lunes a las 10.00 a.m. (23.00 GMT del domingo). La estrella serbia escéptica de las vacunas esperaba el enfrentamiento escondido en el antiguo Park Hotel, una instalación de cinco pisos que alberga a unos 32 inmigrantes atrapados en el sistema de inmigración de línea dura de Australia, algunos durante años.

"Muerte al fascismo", se lee en una de las pancartas durante la marcha en favor de Novak Djokovic (Reuters)

Con una semana antes del inicio del Abierto de Australia el 17 de enero, cualquier retraso podría arruinar las esperanzas del jugador de 34 años de ganar su décima corona en Melbourne y un récord de 21 títulos de Grand Slam. En una orden dada a conocer al público el domingo, el juez Anthony Kelly dijo que el caso de un día continuará según lo programado, después de rechazar una solicitud del gobierno para aplazar la sesión hasta el miércoles.

Los abogados del serbio presentaron el sábado un documento de 35 páginas argumentando que su visa fue cancelada injustamente y debería ser reinstalada, permitiéndole competir. El equipo argumentó que la afirmación de Djokovic de una prueba de PCR positiva el 16 de diciembre de 2021 significa que cumple con los criterios para una exención de vacuna bajo la guía del organismo asesor de inmunización de Australia.

