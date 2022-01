Quién es la joven estrella pretendida por el Barcelona y el Manchester City que firmó con el Leeds de Bielsa

(@LUFCes)

“El Leeds United se complace en anunciar el fichaje de Mateo Joseph Fernández, procedente del Espanyol de Barcelona. El joven delantero firmó un contrato por tres años y medio y se incorporará al equipo U23 de Mark Jackson. #VamosLeeds”.

Así fue el anuncio de la cuenta oficial del elenco que conduce Marcelo Bielsa. Mateo es un delantero de 18 años, que brilló en la cantera del cuadro español y a quien seguía ni más ni menos que desde el Barcelona de España y los poderosos clubes ingleses como el Manchester City, Liverpool y Arsenal.

Aunque no se informó de manera oficial, la transferencia se habría realizado en casi un millón de euros. El joven de 18 años, que contaba con una cláusula de rescisión de un millón y medio de euros y su contrato con el Espanyol vencía en seis meses, integrará el Sub 23 que comanda Marck Jackson. Firmó hasta mediados de 2025.

Viene de anotar 14 goles en 21 encuentros con el elenco español la temporada pasada. Dada la cercanía del fin del vínculo, que lo hacía acreedor del pase a mitad de este año, y ante la negativa de renovarlo, el Espanyol optó por separarlo hasta que solucionara sus temas contractuales.

La carta con la que Mateo Joseph se despidió del Espanyol de Barcelona

Tras confirmarse su traspaso el Leeds United, el joven futbolista compartió en las redes sociales una carta de despedida del Espanyol, donde no llegó a debutar en la primera división. “Tomar esta decisión no ha sido fácil, pero estoy convencido de que es lo correcto y lo que mi cabeza y mi corazón me dicen que tengo que hacer. Se abre un nuevo reto en mi carrera, en la que pondré toda mi energía y determinación. Siempre voy a ser un Perico más, gracias”, escribió.

Por supuesto, será seguido bien de cerca por Marcelo Bielsa para una opción en un futuro en lugar de Patrick Bamford. El primer equipo no atraviesa por el mejor presente en la Premier League. Si bien el último fin de semana logró un triunfo que le permitió cortar una racha negativa de tres derrotas al hilo, por su ubicación en la tabla (16°) no deberá relajarse por los tan temidos puestos del descenso.

