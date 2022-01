Esposa de Julio César Chávez Jr encaró las acusaciones del boxeador

La esposa del púgil recalcó que Chávez Jr. está enfermo y que no ha superado el consumo de sustancias nocivas que pone en riesgo su carrera deportiva (Foto: Instagram/@fridamuro)

Frida Muñoz, actual esposa de Julio César Chávez Jr, ha sido víctima de diferentes críticas por parte de Junior. Tras su regreso al cuadrilátero, el boxeador mexicano ha estado compartiendo estados en redes sociales en las que habla de su relación con Frida y en la mayoría de ellos comentó que no tiene una buena relación con su pareja. Incluso la calificó como “mala madre” e “infiel”.

Aunque Chávez Jr canceló su proceso de divorcio y se casó con ella, Muñoz enfrentó las palabras del púgil y reveló el “mal” que persigue a Julito. En entrevista con el programa Despierta en América la esposa del boxeador contó que el motivo por el que Julio César se expresa así de ella es por sus problemas emocionales y su “enfermedad” que lidia para evitar consumir sustancias nocivas.

La pareja del ex campeón mundial explicó que por respeto a sus hijos y familia no hablaría mal de su esposo, pero calificó a Julio César como una persona “enferma” ya que no ha logrado superar la adicción a sustancias que alteran su metabolismo, según contó Frida.

Frida calificó a Julio César como una persona “enferma” ya que no ha logrado superar la adicción a sustancias (Foto: Instagram/@fridamuro)

Añadió que los hijos de la pareja conocen de las dificultades que pasa Julio y aunque estuvo internado en una clínica de rehabilitación en 2021, Frida Muñoz no afirmó que el problema se haya resuelto.

“Es una buena persona, es el padre de mis hijos y lo quiero mucho y no te voy a hablar mal de él por respeto a mis hijos y a sus padres. Ellos también saben el problema o lo difícil que ha sido lidiar con su enfermedad, pero al final de cuentas es una persona enferma que no sabe lo que dice”.

También comparó la personalidad de Julito con la del Gran Campeón mexicano, ya que para Frida su esposo está siguiendo los mismo pasos que Julio César Chávez, en consecuencia no ha podido sanar emocionalmente y de acuerdo con el testimonio de Frida Muñoz es un “patrón” que está repitiendo.

Frida Muñoz dijo que Chávez Jr está repitiendo el comportamiento de Julio César Chávez (Foto: Cuartoscuro)

“Yo no lo juzgo porque viene de una infancia muy difícil donde él está repitiendo los patrones que vivió con su papá. A él no lo trataron, es por eso que él no ha roto ese ciclo, por eso él sigue así”.

Por último recalcó que Chávez Jr. está enfermo y que no ha superado el consumo de sustancias nocivas que pone en riesgo su carrera deportiva.

“Está enfermo, trata de evadir sus sentimientos tomando pastillas, culpando a otros, pero desgraciadamente él no ha querido tratarse y reconocer que lo tiene y mientras tanto no puede curarse”

En diciembre de 2021 el propio Julio César Chávez Jr. contó en redes sociales que estuvo internado en un centro de rehabilitación por tres meses sin poder ver a sus hijos. Frida Muñoz fue quien se encargó de internarlo.

En diciembre de 2021 el propio Julio César Chávez Jr. contó en redes sociales que estuvo internado en un centro de rehabilitación (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

En Instagram Chávez Jr. reveló que lo dejaron solo y que no vio a nadie de su familia durante el proceso, el motivo fue que lo descubrieron tomando unas pastillas para bajar de peso, así que la familia del púgil decidió ingresarlo.

“Duré tres meses y medio sin ver a mi hijo porque estuve en la clínica, supuestamente la mamá de ellos me metió. Me metí a la clínica para que estuviera bien”, narró el boxeador. En dicha publicación temporal calificó a su esposa de no ser una pareja correspondida y no estar al pendiente de sus hijos.

Su confesión ocurrió días antes de su pelea contra David Pantera Zegarra, así que causó gran escándalo la confesión de Julio César tras admitir de haber estado ingresado en un centro de rehabilitación.

