Qué piensa Javier Aguirre de la posible llegada de Rodolfo Pizarro a Monterrey

Javier Aguirre reveló algunos detalles de la planeación y conformación del equipo de los Rayados (Foto: Miguel Sierra/EFE)

Con la mirada puesta en superar lo hecho en el pasado torneo, Javier Aguirre, técnico de Monterrey, reveló algunos detalles de la planeación y conformación del equipo de los Rayados para el próximo certamen de la Liga MX. El conjunto regio no ha estado exento de algunos rumores de traspasos mientras el mercado de transferencias invernal sigue su curso.

Uno de los nombres que mas ha resonado en el entorno de los Rayados es el de Rodolfo Pizarro, quien podría volver al equipo luego de su paso por el Inter de Miami de la MLS. El mediocampista creativo mexicano figuró en la escuadra de la sultana del norte por dos años años antes de concretar su salida hacia estados unidos a principios del 2020.

Al respecto de la incorporación de Pizarro y de alguna otra posibilidad de fichaje, Javier Aguirre se limitó a no opinar sobre el tema y enfocarse en su trabajo dentro del campo, mandando la atención hacia su directiva, quienes son los encargados de negociar a los refuerzos.

Inter de Miami pagó los USD 12.5 millones de la clausula de recisión del jugador (FOTO: Jasen Vinlove/Reuters)

“Esa pregunta tiene que ir dirigida a Carlos Vela o Duilio Davino, yo me dedico a entrenar a los jugadores que tengo, estoy feliz con los cuates que tengo aquí sanos, con mucho optimismo”, respondió el estratega tricolor en comparecencia ante los medios.

Es importante destacar que Pizarro también interesa en tierras tapatías y Ricardo Peláez estaría analizando su llegada a las Chivas. El jugador de 27 años también contó con una etapa dentro de la escuadra rojiblanca entre 2017 y 2018, equipo con el que logró coronarse como campeón del futbol mexicano en una ocasión.

La afición del Rebaño Sagrado en redes sociales se manifestó a favor del regreso de Rodolfo, sobre todo tomando en cuenta que dejó muy buenas sensaciones en su anterior paso por el club. Desde su partida la institución no ha logrado encontrar un futbolista de sus características y calidad futbolística que sea un referente en la zona alta del campo.

Rodolfo Pizarro podría volver con Monterrey (Foto: Cuartoscuro)

Por el momento los reportes apuntan a que regios y rojiblancos se estarían disputando la llegada del futbolista azteca, sin embargo, en ambos casos existen trabas para que la negociación sea más ágil. La más notoria de todas es la amarga experiencia que dejó Pizarro en su salida de los de Nuevo León, ya que su partida dejó como consecuencia una demanda.

Inter de Miami pagó los USD 12.5 millones de la clausula de recisión del jugador, pero se rumoró sobre un acercamiento previo de los directivos de la MLS para concretar su fichaje en una fecha en que aún no era permitido. Esto generó molestia en la entidad rayada, quien solicitó una resolución por parte del TAS, misma que finalmente se inclinó en favor de los estadounidenses.

Pizarro contó con una etapa dentro de la escuadra rojiblanca entre 2017 y 2018 (Foto: Instagram/@rpizarrot)

Durante la misma comparecencia, Javier Aguirre pidió paciencia para su escuadra y mandó un mensaje alentando a toda la afición de Monterrey, señalando que los resultados en el próximo semestre serán mejores que los pasados.

“Peor no nos puede ir, no hay Olimpiadas, no hay Copa Oro, no hay Copa América, no hay tantos viajes, el riesgo de lesiones se minimiza, solo hay Eliminatorias, hay menos viajes, en ese sentido estaremos más descansados y menos lesionados. Pienso que todo el plantel, todo mundo merece una revancha, una segunda oportunidad”, expresó el Vasco.

Los rayados quedaron eliminados en la instancia de cuartos de final contra Atlas en el recientemente terminado torneo Grita México Apertura 2021. Sin embargo, lograron alzarse como monarcas de la Liga de Campeones de la CONCACAF, por lo que acudirán al próximo Mundial de Clubes a disputarse el siguiente año.

