Alejandro de la Rosa llamó cobarde a Nahuel Guzmán por su actitud en la final de Liga MX Femenil

Alejandro de la Rosa tundió a Nahuel Guzmán por aventar peluche a Alex Godínez (Foto: Instagram@alexdelarosal // Reuters)

Monterrey Femenil consiguió el campeonato del Apertura 2021 cuando venció a las Tigres en el Estadio Universitario. Previo al arranque del partido, las directivas de las Rayadas y las Amazonas invitaron a los aficionados presentes a regalar peluches que serían donados a niños de escasos recursos. Los muñecos fueron lanzados desde las gradas y posteriormente recogidos para la causa. Quien aventó, aparentemente, un objeto fue Nahuel Guzmán hacia Alex Godínez, portera de Monterrey.

En un video se puede observar cómo el guardameta felino recoge un peluche y posteriormente lo lanza hacia su compañera de profesión. Quien no se aguantó y denunció la actitud de Guzmán fue Alejandro de la Rosa, comentarista deportivo de TUDN: “Y sí, se lo tiró con toda intención a Alex Godínez cuando ésta se llevó las manos a las orejas mientras las abucheaba el Volcán. Y hasta con posterior risa. NADIE me lo cuenta. Triste, increíble y hasta cobarde, que no lo acepte”. El narrador añadió que los peluches fueron aventados en el medio tiempo y él lo hizo previo al arranque del cotejo.

El arquero ya ha mostrado su postura ante la situación y no aceptó los hechos: “Solo una mente perversa y de corazón oscuro puede crear de “esto” una agresión. En un contexto donde la hermosa iniciativa de lanzar peluches al campo de juego tiene como principal propósito regalarle una sonrisa a niñas y niños en esta Navidad”.

Alejandro de la Rosa criticó a Nahuel Guzmán y lo llamó cobarde (Foto: Twitter/ adelarosa)

Lo cierto es que el Patón fue tundido en redes sociales, pues para algunos usuarios de Twitter las acciones fueron realizadas con alevosía y ventaja. En una cuenta se pudo leer: “Independientemente de que no llegó el objeto…¿Qué mensaje da a su afición? que, de lejos, solo ve que Nahuel avienta algo. Lamentable”.

Asimismo, Nahuel ya ha dado su versión de los hechos en el entrenamiento del primer equipo varonil: “50 mil personas aventaron peluches. Fue una casualidad que justo pasaron las chicas de Rayadas. Obviamente no hubo ninguna intención. Ojalá a mí me tiraran peluches cuando voy a jugar a la cancha”.

La polémica entre Guzmán y TUDN se generó luego de que el partido fue transmitido también por un streaming de las Amazonas. Ante ello, el guardameta felino también comentó su opinión: " Le quiero decir a la gente de TUDN que no se ponga celosa, que nuestra transmisión también salió muy bien. Ellos siguen siendo buenos relatores y comentaristas”.

Nahuel Guzmán arrojó un objeto a Rayadas previo a la final (Foto: Twitter/@r9carloss)

La Liga MX no se ha pronunciado al respecto y si la opinión pública presiona, las autoridades pertinentes tendrán que investigar los hechos. Ya que una iniciativa de la liga insta para tratar de erradicar conductas violentas dentro de los estadios del futbol mexicano en los próximos eventos que se den.

Por otro lado, en lo futbolístico, las Rayadas de Monterrey llegaron a dos títulos de liga mexicana desde que se creó la Liga MX Femenil en el 2017. El conjunto de La Pandilla se encuentra por debajo de las Amazonas de Nuevo León, pues son las máximas ganadoras del torneo con cuatro campeonatos. Otros equipos que se encuentran en la lista son Chivas y América con uno y uno, respectivamente.

Otro dato anecdótico fue el de Eva Espejo. La estratega del cuadro regio se convirtió en la primera mujer en salir campeona con un equipo de primera división en el la liga mexicana femenil. En rueda de prensa, la timonel agradeció a sus jugadoras por lo mostrado en el terreno de juego y argumentó que esperan crean una dinastía con dicha plantilla.

