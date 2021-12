El impactante antes y después del rostro de una boxeadora que recibió 236 golpes en una pelea

Miriam Gutiérrez sufrió la segunda derrota de su carrera (Getty Images)

Este fin de semana la boxeadora española Miriam Gutiérrez sufrió una dolorosa derrota en su duelo contra la puertorriqueña Amanda Serrano en uno de las peleas previas al gran combate entre el youtuber Jake Paul y el ex luchador de UFC Tyron Woodley. Poco después de la velada ambas púgiles compartieron una fotografía juntas que impactó a los fanáticos.

Es que según las estadísticas, Gutiérrez recibió 236 golpes, 37 sólo en el primer asalto, lo cual le provocó heridas en todo el cuerpo y sobre todo en el rostro. La europea de 38 años quedó con la cara irreconocible debido a la hinchazón que tenía horas después de bajarse del cuadrilátero tras los 10 rounds.

La imagen del antes y después de la boxeadora española se ha hecho viral este lunes y denota la paliza que sufrió sobre el ring. Los jueces, por decisión unánime, declararon ganadora a Serrano, quien al tomar el micrófono felicitó a su adversaria: “Quiero agradecer a mi compañera de baile Miriam Gutiérrez. No vino a acostarse. No me importa quién esté frente a mí, ¡no voy a venir a jugar! Es una luchadora dura”.

La foto de Serrano y Gutiérrez después de la gran pelea

En este sentido, continuó: “Luché contra la mejor Miriam Gutiérrez y la vencí. (Para ella) Esta no es una derrota triste o amarga, es digna, fue una guerra desde el principio hasta el final. Ha sido un honor. Quería ser una luchadora completa. El nocaut, si llegaba, llegaba. Pero sólo quería asegurarme de vencerla. La estrategia era simplemente salir y vencerla, vencerla en cada asalto y dominarla. Simplemente boxear y demostrar que soy una luchadora versátil”.

Miriam Gutiérrez, quien supo ser campeona de Europa, no peleaba desde noviembre del año pasado, cuando cayó antela irlandesa Katie Taylor en el estadio de Wembley, en su primera derrota como profesional, después de haber hilado 13 victorias consecutivas. Ahora necesitará bastante tiempo para descansar y recuperarse para que sanen las heridas de su rostro.

El impactante antes y después del rostro de Miriam Gutiérrez

Por su parte, Amanda Serrano, de 33 años y campeona en siete categorías diferentes, demostró que sigue en vigencia y se ilusiona con enfrentar en 2022 a Katie Taylor. Su récord actual es de 42 triunfos (30 por nocaut), una derrota y un empate.

