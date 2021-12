Julio César Chávez Jr. reveló el lado “negativo” del Gran Campeón Mexicano

(Foto: Instagram/jcchavezjr)

En vísperas del regreso de Julio César Chávez Jr. al ring, el hijo del legendario boxeador ha brindado declaraciones sobre la preparación que ha encaminado para pelear contra el peruano David Zegarra. No obstante, entre sus palabras también ha buscado defenderse de las críticas y comentarios emitidos por su padre. Incluso, en más de una ocasión han destacado palabras que comprometen la personalidad de Chávez González, a quien ha llegado a catalogar como una persona negativa.

Por medio de una serie de videos difundidos en sus redes sociales, el heredero del multicampeón se defendió de las críticas. En ese sentido, argumentó que los comentarios que su padre ha emitido en contra suya son porque suele resaltar los errores que ha cometido a lo largo de su carrera. Incluso, insinuó que en su más reciente preparación ha estado entrenando para estar bien con él y no causarle molestias.

“Dice muchas cosas de mí y yo les voy a decir una cosa, así, en secreto. Los fans de mi papá lo adoran como boxeador, pero como persona, la verdad es que es muy negativo (...) Yo sí me enc*brono porque a mi papá lo distraen conmigo porque yo jamás lo molesto a él. Yo siempre he trabajado para estar bien con él, darle todo y no molestarlo”, declaró por medio de su cuenta de Instagram, @jcchavezjr.

Julio César Chávez Jr. llegó a ser considerado uno de los mejores prospectos en el boxeo mexicano (Foto: Instagram/@jcchavezjr)

Aunque los comentarios negativos sobre su rendimiento deportivo se han acentuado recientemente, desde que cayó en la pelea de exhibición que sostuvo ante Anderson Silva en la cartelera del Tributo a los Reyes, el Junior declaró que los ataques han sido recurrentes desde que comenzó a prepararse para ingresar en el mundo del pugilismo.

“Cuando yo comencé a entrenar él tomaba mucho y me decía: ‘Hey, cabrón, tú qué onda. Eres joto o qué, cabrón’. Yo lo respetaba mucho y casi no hablaba, pero cuando lo hacía le decía que me gusta el box. Él no perdona nada de nada y yo no tengo nada con nadie, simplemente digo la verdad”, continuó.

A pesar de ello, aseguró que es el único que mantiene una relación cordial y cercana con su padre, incluso “yo estoy siempre con él o mejor, porque ahorita estoy dando el peso para la pelea. Mis hermanos dicen que soy el hijo consentido, pero porque ellos andan bien mal, son bien antreros. Mi papá nunca me ha visto mal”, dijo.

