El millonario premio que ganó Verstappen por su título de Fórmula 1

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing) celebra en el podio tras vencer en el Gran Premio de Abu Dhabi y proclamarse campeón del mundo en el circuito de Yas Marina en Abu Dhabi. EFE/Ali Haider

La gloria no tiene precio y ser campeón de Fórmula 1 es lo máximo para cualquier piloto. Max Verstappen es uno de los mejores pagos de la categoría y el número uno en Red Bull, condición que ratificó con su campeonato logrado el domingo en Abu Dhabi. Pero además de ser el primer neerlandés en coronarse en la Máxima e inscribir su nombre entre los grandes, el joven de 24 años se llevó un suculento premio según reveló un medio de su país.

El portal Quote primero informó que el salario anual de Verstappen ronda entre USD 33,7 y 39,3 millones (30 y 35 millones de euros), con una gran mayoría firmada en salario fijo. Pero además, dicho sitio indica que Max tenía firmado un bonus extra de 1,5 millones de dólares por cada triunfo cosechado en su anterior contrato.

Aunque de momento se desconoce el bonus que se llevó esta temporada por cada uno de sus diez triunfos, ya que en su actual contrato esta variable fue algo más chica. No obstante, esas victorias tuvieron un valor agregado ya que sirvieron para plasmar su primer título en la Máxima y entre sus triunfos en 2021 se destacaron los de Mónaco, el logrado de local en la vuelta de la F1 a los Países Bajos tras 36 años y el último, que le permitió coronarse en Abu Dhabi.

Al margen de todo ello, hay que sumarle el dinero que se lleva el corredor de Red Bull por cuestiones de marketing, a través de los patrocinios que luce en su casco, ingresos que serán mayores en el casco de campeón del mundo que lucirá el próximo año. Según esta web neerlandesa, los ingresos de Max en un año podrían ser de unos USD 106 millones (95 millones de euros).

Verstappen en acción sobre su Red Bull RB 16B (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Ahora bien, ¿de cuanto fue el premio por doblegar a Hamilton y alcanzar el cetro en la F1? “Fuentes que a veces entran en boxes en circuitos de todo el mundo susurran sobre una cantidad no inferior a los 5 millones de dólares. Una cantidad que no causa caras de sorpresa en el muy cerrado mundo de la F1″, asegura el citado medio. “La pérdida del título del Mundial de Constructores causa la pérdida de dinero para el equipo, pero afortunadamente eso no causará problemas financieros”, agrega.

Antes de la definición se supo que Hamilton dispuso de un premio de USD 4,4 millones si lograba su octavo campeonato en la categoría reina. El inglés no pudo cumplir con ese objetivo y estuvo a las puertas de ser el piloto más laureado de la historia en soledad y por ahora comparte ese mérito con Michael Schumacher.

Por otro lado, hoy se conoció que Verstappen dejará su tradicional número 33 en 2022 y lucirá el emblemático “1″, algo que no pasaba desde 2014 cuando Sebastian Vettel lo llevó también sobre un Red Bull, antes de pasar a Ferrari en 2015.

Verstappen se consagró campeón mundial de F1 luego de una gran definición el pasado domingo y puso fin al reinado de Hamilton en la especialidad.

