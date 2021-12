El día que Christian Martinoli vio desnudo a André Marín durante una cobertura

(Fotos: Instagram @andremarinpuig / @cmartinolimx)

Durante más de dos décadas de trabajo en coberturas deportivas, si algo abunda en la carrera de Christian Martinoli son sus anécdotas durante los viajes, pues como uno de los talentos principales de TV Azteca, el cronista mexicano no suele perderse ningún evento de alto calibre.

Desde su casi detención en Paraguay por cruzar sin papeles, hasta las hostilidades que vivió en Costa Rica en eliminatorias mundialistas, sus relatos no tienen desperdicio, pero cuando se trata de anécdotas con colegas de su propio medio, el interés aumenta de manera considerable.

Una de las que más popularidad adquirió en redes sociales involucra a André Marín, enemigo conocido de Televisión Azteca bajo la era de José Ramón Fernández como jefe de deportes, pero que ahora fue recordado para memorar una historia íntima entre los dos periodistas.

Christian Martinoli cuenta anécdota en canal de Youtube (Foto: Youtube/Dr. García)

Christian Martinoli no tuvo reparos en liberar la insólita historia del día que vio desnudo a André Marín durante la cobertura del Mundial de Alemania 2006, cuando eran compañeros en TV Azteca y compartieron habitación.

Luego de contar una divertida anécdota sobre un golpe que se dio Emilio Fernando Alonso a finales de los años 90, la plática entre Luis Roberto Alves, Luis García y Francisco Chacón llegó al puerto de las historias en cuartos de hotel, en la que André Marín se ganó la estelar.

Bautizado como “AM” por el propio Martinoli para no referirse directamente a su nombre, el relator nacido en Argentina explicó que durante aquella cobertura sus horarios no coincidían con los de André Marín, pues mientras él narraba los partidos en vivo con horario de Alemania, “AM” tenía que apegarse a los programas que se transmitían en horario de México, por lo que pocas veces coincidían dentro de la habitación.

Christian Martinoli y José Ramón Fernández (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

“En más de una ocasión, en lo que yo llegaba a las 10 u 11 de la noche y él se iba a las 3 de la mañana, pues el güey quería platicar. Se metía a bañar y mientras yo trataba de dormir, salía y me empezaba a contar sobre el complot en su contra, pero en pelotas”, mencionó Martinoli durante un capítulo de Farsantes con Gloria en el canal de Youtube de Luis García.

“Imagínate ver a Makanaki o al ‘Pibe’ Valderrama (por sus chinos en aquel entonces), encuerado, fumando en el cuarto y acostado en la cama, mientras yo estaba tapado intentando dormir”.

“André Marín tirándome su filosofía repetitiva de todos los días de que el mundo estaba en contra de él y yo por dentro pensaba, ‘¿pero por qué no se tapa este cabrón?’, mientras se rascaba y fumaba como Cleopatra. Hubo un momento en el que dije: ‘No, esto no está bien’”.

André Marín y Diego Maradona (Foto: Instagram/@andremarinpuig)

André Marín salió de TV Azteca hasta finales de 2011, luego de varios conflictos con numerosas personalidades de la cadena, de acuerdo con los propios relatos de ex compañeros como José Ramón Fernández, Antonio Rosique, Luis García y el propio Martinoli.

Incluso, en una entrevista de Javier Alarcón a André Marín, el ahora conductor de La Última Palabra explicó cuáles pudieron ser las razones por las que su relación se rompió con la dupla de comentaristas de TV Azteca.

“Después de que sale José Ramón a mi me dan un puesto en TV Azteca como director de fútbol. A lo mejor el desgaste y el choque se fue dando. A lo mejor en la manera en la que ellos ven el periodismo deportivo y en la que yo pienso que debe ser el periodismo deportivo. Pero tengo que admitir que es una dupla (Martinoli y García) que ha funcionado muchísimo, que le gusta a la gente”.

