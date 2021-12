Martinoli estalló contra Toluca tras la salida de Sambueza: “dependientes, comodinos y limitados”

Christian Martinoli criticó la salida de Rubens Sambueza de Toluca (Fotos: Instagram @cmartinolimx / @teamsambueza_)

El Toluca FC hizo oficial la salida del plantel de uno de sus últimos ídolos. El conjunto choricero despidió a través de sus redes sociales a Rubens Sambueza, jugador de 37 años de edad que mostró su calidad pese a ser un veterano de mediocampista. El naturalizado mexicano destacó al mando de Hernán Cristante y el conjunto mexiquense dependió en gran medida del nivel mostrado por Sambu.

Quien dio su opinión al respecto fue Christian Martinoli. El narrador de la Selección Mexicana de Futbol y de la Liga MX escribió su molestia con los jugadores y compañeros de Sambueza, pues afirmó que el equipo dependía de él: “Toluca durante varias campañas se refugió en el talento de un jugador que hoy tiene 37 años, si bien resolvía varios temas, provocó a su vez que los demás fueran dependientes, comodinos y limitados. Ambriz toma una decisión fuerte pero busca un equipo que no esté supeditado”.

El cronista, en años anteriores hizo pública su afición por el cuadro del Estado de México. Por ello se animó a publicar sobre el equipo de sus amores y el paso del nacido en Argentina con los Diablos. A su vez, Rubens compartió un emotivo mensaje en el que se despidió de la hinchada, compañeros y cuerpo técnico: “Hoy me toca despedirme del club. Solo me queda agradecerles a todos mis compañeros y directivos por este tiempo compartido. Siempre me entregue al máximo y di lo mejor de mi. Agradecer a todos los trabajadores de la institución por el respeto y por supuesto a toda la afición por el cariño de siempre. Siempre estarán en mi corazón. Gracias Toluca”.

La imagen de la despedida de Rubens Sambueza (Foto: instagram/@Sambueza_1984)

Toluca terminó su participación en el Grita México Apertura 2021 luego de caer ante los Pumas de la Universidad en la fase de repechaje. Los universitarios se colaron a la liguilla en el onceavo puesto, mientras que los Diablos quedaron sextos en el torneo regular tras realizar 24 puntos en 17 jornadas. En los 90 minutos, los felinos ganaron 2 a 1. La directiva de Toluca tomó la decisión de cortar el proyecto de Hernán Cristante para traer en su lugar a Ignacio Ambriz.

Nacho tuvo una experiencia con el Huesca de la segunda división de España y regresó a territorio mexicano para convertirse en el timonel de los Diablos. Tan solo a pocos días de llegar comenzó a armar el plantel y evidentemente, Rubens Sambueza no entró en planes del estratega.

El mediocampista no pudo levantar un título de liga con Toluca. Llegó en su segunda etapa en agosto de 2020, pues previamente había sido fichado por los Diablos en 2016. Luego de dos fases con el conjunto mexiquense pudo realizar 18 tantos. Se consolidó como uno de los mayores referentes del club en los últimos años, desde que José Saturnino Cardozo fue emblema del cuadro rojo.

Rubens Sambueza terminó contrato con Toluca FC (Foto: Daniel Becerril/ REUTERS)

Ambriz y Sambueza ya han trabajado juntos. Fue con León en el 2019 que el estratega y el futbolista coincidieron dentro del vestidor de los Esmeraldas. Al parecer la relación no fue la más amistosa y salieron chispas entre ambas personalidades. Según información de Fox Sports, Ignacio comunicó al media punta que no contaría con él de cara al Clausura 2022.

El contrato del futbolista acababa a mediados del próximo año, pero con la llegada del nuevo timonel las cosas no serán así. De ese modo, buscarán ceder o vender al jugador, ya que su contrato terminaba hasta mediados del próximo año.

