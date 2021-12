Enrique Garay arremetió contra la narración del León vs Atlas por “ser fácil de entender”

Enrique Garay criticó la narración de León vs Atlas (Foto: Instagram/@quiquegaray_)

En medio del partido de la final de la Liga MX, el cronista deportivo de TV Azteca, Enrique Garay, compartió un polémico comentario en redes sociales. Mientras el club León y Atlas competían por sacar la ventaja en el primer partido de la final, para Garay la narración que se llevó a cabo por parte de las televisoras privadas, debió haber sido diferente.

Por medio de su cuenta oficial de Twitter compartió una publicación que generó polémica. Explicó que el balompié es uno de los deportes más sencillos de jugar, en consecuencia no es difícil de entender. Bajo esa lógica, pidió que la narración sea “fácil”.

A pesar de que sus compañeros Christian Martinoli y Luis García son dos de los máximos exponentes de la narración de Azteca Deportes, comparó la manera en la que se estaba llevando la crónica del juego por parte de Fox Sports.

Enrique Garay es reconocido por ser un narrador de NFL y pocas veces ha colaborado para partidos de la Liga MX (Foto: YouTube/@Toño de Valdés)

Mandó un mensaje vía Twitter de la forma en que debería de narrarse el fútbol mexicano:

“Qué importante es, recordar a los narradores y analistas del fútbol, que el fútbol es el deporte más popular del mundo porque es el más fácil de jugar, y de entender. Y así de debe narrar”, publicó en su cuenta oficial de Twitter.

Rápidamente recibió diferentes críticas y reacciones. Comentarios como “El más fácil de jugar? Billones de personas en el mundo lo intentan, y todo queda en eso… en intento”, “Si es tan fácil de jugar entonces porque no fuiste jugador? Hubieras solucionado tu vida y te hubieras hecho millonario” y “Estas bien pellejo”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Y es que Enrique Garay es reconocido por ser un narrador de NFL y pocas veces ha colaborado para partidos de la Liga MX o del fútbol internacional. Es un fanático del balompié, de hecho el equipo al que apoya es a Atlas, motivo por que el criticó la narración que estaba escuchando.

Enrique Garay tundió narración de León vs Atlas (Foto: Twitter/@quiquegaray)

Por qué Enrique Garay jamás narrará la NFL con el estilo de Martinoli

Con un estilo particular y una pasión por el deporte, Enrique Garay creó la manera de acercarse al público y detallar cada jugada del partido de NFL. Sin embargo, en diferentes ocasiones le han propuesto un modelo a seguir para que genere más rating en el canal; copiar el estilo de Christian Martinoli y de Luis García.

A pesar de que ellos son cronistas de fútbol de la Liga MX, para algunos empresarios de la televisora le llegaron a proponer la idea de imitar el modelo y combinar la NFL con el extrovertido estilo de Martinoli y el Doctor García.

Pero la respuesta de Garay fue contundente y se negó a hacerlo. En entrevista con Toño de Valdés habló sobre su motivo para no fusionar el estilo de Martinoli con la NFL. Empezó por contar que la gran pelea del rating entre televisoras es la que ha afectado los estilos individuales de cada periodista, pues los obligan a decir o soltar frases que mantengan la atención del público.

En diferentes ocasiones le han propuesto un modelo a seguir para que genere más rating en el canal; copiar el estilo de Christian Martinoli y de Luis García (Foto: YouTube/@Dr. García/Instagram/@quiquegaray_)

“Yo lo que me peleo mucho es que la gente de ratings, la neta le sabe a los números pero no le sabe a la tele. Me han dicho miles de locuras: hace dos años alguien me dijo: ‘Tienes que narrar la NFL como lo hacen Christian y Luis el fútbol’”, comentó.

Cuando le pusieron sobre la mesa la propuesta de dicho estilo narrativo, Enrique Garay respondió: “¡Güey!, no sabes lo que estás diciendo, estás mal”. Expuso que la dupla Martinoli - García intercala sus chistes con la narración porque hay lapsos en los que no caen goles y ellos deben ver la manera de remediarlo.

“Ponte a ver que Luis y Christian tienen un partido de fútbol donde son 90 minutos para un gol y a veces ni hay ni gol, por eso cuentan chistes. Aquí en NFL Tom Brady saca la bola cada 20 segundos ¡¿Cómo crees?!”.

