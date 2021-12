Canelo Angulo dio detalles de su secuestro exprés: “Lo peor que me pasó”

Jesús Angulo (Foto: Cortesía/ Club Guadalajara)

El futbolista de las Chivas de Guadalajara, Jesús Angulo, tuvo un suceso lamentable en el mes de septiembre. Junto con su novia, sufrió un secuestro exprés cuando iba a bordo de su vehículo. El delantero mexicano declaró, al Podcast Entre Compas, que fue la peor experiencia de su vida. De la misma manera, aseguró que no quería hablar mucho del tema, pues es un recuerdo triste de su vida.

“Es un tema del que no he hablado. No me voy a meter mucho en el tema porque todavía ando espantado. Estábamos en Zapopan, fue un día normal. Fui con mi novia al super y en la salida nos atoraron. Querían el carro, más que nada. Venían tres personas armadas. Cuando nos estábamos subiendo al carro me interceptaron tres personas por atrás. Yo les dije que se llevaran el carro, pero me subieron. Nos trajeron como media hora arriba del carro”.

Lo que sorprendió al jugador del Rebaño Sagrado fue la manera en la que la noticia se dio a conocer al poco tiempo. El extremo izquierdo aseguró que a los cinco minutos de lo acontecido, los medios de comunicación ya sabían lo que había pasado y las redes sociales se llenaron de rumores de la escena, cuestión que lo dejó confundido.

Jesús Angulo sufrió un secuestro exprés en septiembre de 2021 (Foto: Twitter/ @jesusanguloo)

La noticia fue lo que frenó la intención de los secuestradores por hacerles daño, así como robar el coche al futbolista: “Nos llevaron de un lado a otro y nos dejaron tirados. Hubo un momento en el que se escuchaban muchas patrullas. Se bajaron del carro, se fueron corriendo y nos dejaron el auto. Mi novia y yo nos quedamos agachados por cinco minutos, no sabíamos lo que pasaba”.

Asimismo, añadió que por el miedo que tuvieron, corrieron por la avenida principal, donde los delincuentes dejaron el automóvil, y pidieron auxilio. Afortunadamente un ciudadano se los brindó: “Dejamos el carro varado, podían regresar por él y hacernos algo. Paramos un coche, le dijimos a la persona que se paró que nos habían secuestrado y nos ayudó. Nos trajo hasta mi casa, ya me esperaban mis familiares”.

Además, comentó que fue lo peor que le ha pasado en su vida: “Fue lo peor que me pasó en la vida. Nunca me había pasado algo así. Estuvo bien cul*ro. Fue hace tres meses. Salgo a la calle y volteo a todos lados. Todavía sigo espantado”.

Jesús Angulo ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

El año para Angulo no fue del todo terrorífico, en el mes de julio consiguió la medalla de bronce con la Selección Mexicana de Futbol sub-23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El Canelo consiguió aficionados en la justa olímpica por el hecho de hacer transmisiones en vivo durante los partidos que enfrentó México.

Con el Chiverío llegó a reforzar la plantilla para el Clausura 2019. Su debut se hizo hasta el 2020 y desde ese momento ha intentado consolidarse dentro de los once titulares, aunque no lo ha logrado durante partidos consecutivos.

Las Chivas de Guadalajara iniciarán exámenes médicos desde el 6,7 y 8 de diciembre para la siguiente temporada. Marcelo Michel Leaño, estratega de los rojiblancos, buscará iniciar la pretemporada para el Clausura 2022 del 10 al 17 de diciembre como primera etapa. Una segunda fase iniciará del 20 de diciembre al 2 de enero.

