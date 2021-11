Los memes que dejó el posible regreso de Rodolfo Pizarro a Monterrey

Rodolfo Pizarro ya sabe lo que es ganar campeonatos con Monterrey (Foto: Cuartoscuro)

Los rumores que apuntan a una repatriación de Rodolfo Pizarro siguen creciendo. Diferentes sectores han confirmado que tanto jugador como Rayados están listos para dar el sí y que solo falta afinar detalles para confirmar el traspaso. El atacante de 27 años viviría su segunda etapa con el conjunto regio, y ante esto, la afición emitió sin titubeos su opinión.

Si bien el hasta ahora futbolista del Inter de Miami también sonaba para buscar una aventura europea, el posible regreso de Pizarro a la Liga MX es aún más fuerte. Algunos sectores señalan que lo haría para reforzar el ataque de Monterrey de cara a su compromiso internacional en el Mundial de Clubes.

La afición de La Pandilla es una de las más exigentes de todo el balompié mexicano. Por ello, el posible retorno del mexicano no fue del todo bien recibido por algunos hinchas; sea por su nivel o por el pasado reciente, en donde no terminó en los mejores términos con la institución Rayada.

La ironía abundó en redes sociales (Foto: Captura Twitter)

En Twitter principalmente se pudieron ver las reacciones del sector aficionado por el posible traspaso. Acá te dejamos algunas de las mejores reacciones:

Algunos ven al fichaje de Pizarro como desolador (Foto: Captura Twitter)

El 2020 fue el año en el que Rodolfo abandonó el club norteño para jugar con el naciente Inter de Miami. Su salida del equipo se dio bajo un contexto de algidez. En aquel entonces, Pizarro mantenía contrato con Monterrey, sin embargo, se dice que el club estadounidense tuvo acercamientos con el jugador en un periodo no permitido. Dicha falta de rectitud en el traspaso dejó un mal sabor de boca a la afición, tanto que luego de su periodo en la Major League Soccer (MLS), algunos no lo olvidan.

Otros cuestionaron la inteligencia de la directiva (Foto: Captura Twitter)

Incluso, la molestia no solo se quedó en las gradas, también llegó a la parte directiva. Duilio Davino, presidente deportivo del Club de Fútbol Monterrey, confirmó que demandaron a la franquicia del Inter de Miami por ese traspaso.

Ahora, con los rumores que vinculan nuevamente a Rodolfo Pizarro con los regios, algún sector de aficionados cuestionó la integridad y congruencia de la directiva para buscar el fichaje del mexicano, tomando en cuenta las condiciones de su salida.

Pizarro no es "bien recibido" por todos en Monterrey (Foto: Captura Twitter)

Se ha manejado que la posible incorporación de Pizarro respondería al siguiente compromiso internacional del equipo: el Mundial de Clubes. Los dirigidos por Javier Aguirre vencieron en la final de CONCACHAMPIONS al América de Santiago Solari y aseguraron su boleto a la competencia que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos entre el 3 y 12 de febrero de 2022.

Las críticas para el plantel no han cesado desde su más reciente eliminación en la liguilla del Apertura 2021. Los señalamientos para estratega, y jugadores como Duván Vergara han hecho que la necesidad de refuerzos sea un tema recurrente para los aficionados regios.

Para un sector este retornó solo trae lágrimas (Foto: Captura Twitter)

En la opinión pública han sonado diversos nombres para llegar al club: Rodolfo Pizarro es el que parece más cercano a las pretensiones y posibilidades de la directiva. Aunque en su momento también se llegó a manejar el que Carlos Vela, que acaba contrato con el LAFC, se vistiera de Rayado.

Hay quienes no olvidan cómo salió de la institución para jugar en la MLS (Foto: Captura Twitter)

Otros aficionados dirigieron su atención para aquellos que se lamentan por el posible fichaje (Foto: Captura Twitter)

Hay anuncios que los regios quisieran dejarle al mexicano (Foto: Captura Twitter)

Aún no se hace oficial el movimiento, sin embargo, diversos sectores apuntan a que en estos días podría anunciarse. Incluso personajes como David Faitelson se ha pronunciado al respecto. El periodista aprovechó para señalar que Pizarro era un buen prospecto del balompié nacional, pero no aprovechó ese potencial y no pudo explotar todas sus capacidades.

“Y ahí viene, Rodolfo Pizarro, de vuelta… Tiempo desperdiciado y planes inconclusos para un futbolista de grandes condiciones. Y, luego nos preguntamos, por qué los futbolistas mexicanos no se desarrollan al máximo nivel…”, escribió Faitelson en su cuenta de Twitter.

Para algunos la llegada de Rodolfo Pizarro Monterrey perjudicaría el vestidor (Foto: Captura Twitter)

Otros no ven con malos ojos su regreso (Foto: Captura Twitter)

