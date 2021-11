El estratosférico costo que Cruz Azul pide por Luis Romo

Luis Romo no ha renovado contrato con Cruz Azul y eso preocuparía a la directiva (Foto: Twitter/@LigaBBVAMX)

En Cruz Azul las aguas no marchan del todo tranquilas. Fueron eliminados en repechaje por Rayados de Monterrey y con ello, la esperanza de un bicampeonato se esfumó. Además, la preservación de elementos clave de la plantilla luce cada vez más complicada. Luis Romo, uno de los que fuera pieza fundamental en el campeonato más reciente, no ha renovado contrato y la preocupación por una salida como la de Orbelín Pineda aumenta.

Según informó el Francotirador en Récord, la directiva celeste ya estaría ya colocándole un precio a su mediocampista, Luis Romo. A pesar de que aún le queda un año de contrato, la cifra para ficharlo rondaría en los USD 10 millones.

Los rumores de una posible salida del canterano de Querétaro a Europa no han cesado desde su brillante actuación en los Juegos Olímpicos, por ello la necesidad de asegurar alguna ganancia en caso del posible traspaso al viejo continente.

La salida de Pineda dejó sabor amargo en la directiva celeste (Foto: Hilda Ríos/EFE)

Este “blindaje” se haría previniendo una situación como la de Pineda, quien esperó a que su vinculo legal terminara con la Máquina para poder fichar con un club europeo a coste cero (Celta de Vigo).

El originario de Guerrero está prácticamente listo para irse a su nuevo club, el Celta de Vigo. Y la directiva no quedó para nada contenta con el precontrato que firmó el Mago. Incluso Víctor Velázquez, presidente del Consejo Administrativo de Cruz Azul, señaló que no estaba conforme con la decisión: “No es la mejor forma de irse. Nos dieron largas; nos queda mal sabor de boca”, afirmó Velázquez para W Radio.

Luis Romo y Orbelín Pineda fueron claves en el campeonato más reciente de Cruz Azul (Foto: Twitter@Luis3Romo/ @orbelin90)

La inversión que Cruz Azul hizo por Luis Romo en 2019 fue de aproximadamente EUR 6.2 millones, cuando lo fichó procedente de de los Gallos Blancos de Querétaro, cifra que no les gustaría perder, por ello estarían tratando de blindar al volante en caso que decida marcharse. Caso contrario a Pineda, por quien desembolsaron USD 13 millones y no obtuvieron retribución alguna por su salida.

Romo quien fuera el “Jugador Más Valioso del Guardianes 2021″, torneo en el que los Cementeros bordaron su novena estrella, hoy está valuado en EUR 10 millones según Transfermarkt. No obstante, su rendimiento en el presente torneo ha dejado mucho que desear a la afición cruzazulina. En el Apertura 2021 el sinaloense acumuló siete partidos, únicamente un gol y dos asistencias, a diferencia del semestre anterior en el que marcó tres goles y asistió ocho veces (contando liguilla).

En la selección nacional Romo tampoco ha rendido lo que se espera (Foto: Trevor Ruszkowski/Reuters)

Hoy en día los rumores que apuntan a una posible salida del mediocampista de 26 años al viejo continente siguen vivos a pesar de que no ha mostrado su mejor rendimiento. Se ha ha hablado de clubes como el Osasuna, Granada, Napoli y más. No obstante aún no hay nada concreto.

Pero el que no haya nada oficial no quiere decir que Luis haya renunciado a su meta de irse a jugar a Europa, de hecho recientemente afirmó que la mantiene, pero que debe trabajar para estar en su nivel más optimo.

“Yo creo que está un poco abierta y sigue el acercamiento, muchas oportunidades que se podrían dar, pero hasta que no esté el papel y no esté firmando ya para ir todo seguirá siendo un rumor, pláticas nada más. Realmente me gusta concentrarme con lo que me toca en el momento, ahora quiero recuperar el nivel, creo que no he estado al 100% y eso es lo que me corresponde ahora”, señaló el volante en octubre para TUDN.

Cruz Azul perdió las ilusiones de un posible bicampeonato (Foto: EFE)

Cruz Azul, quien hasta hace unos cuantos meses presumía de ser campeón, ahora ya no compite para renovar esa etiqueta. Algunos califican de fracaso el no haber llegado ni siquiera a la liguilla, otros apuntan a que el vestidor está “roto” debido a decisiones de Juan Reynoso, por ahora solo son rumores; el plantel entrará en periodo vacacional y posteriormente prepararán la siguiente campaña, aunque la incógnita sobre si contarán con Luis Romo se mantiene latente.

