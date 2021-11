Cómo afectó la muerte Maradona a Christian Martinoli

Martinoli es un fan recalcitrante del Diez. (Foto: @martinolimx / Twitter)

Christian Martinoli es uno de los narradores preferidos del público mexicano. Su estilo ya forma parte total de las tradiciones de miles de aficionados. El cronista siempre ha sido críticos con los futbolistas y no solo con los de México. Como lo contó en Historias Engarzadas, a él le parece exagerado que un jugador de futbol goce de tanta idolatría.

Sin embargo, hay un jugador con que el no puede resistirse: Diego Armando Maradona, el astro del futbol mundial que falleció hace exactamente un año. Martinoli nació en Argentina y cuenta con esa nacionalidad, por lo que resulta natural su predilección por el jugador que le dio una Copa del Mundo, la segunda, a la albiceleste.

Así lo contó en entrevista para el comentarista Roberto Gómez Junco, en su programa Diálogos sin Balón, para YouTube. Martinoli recordó cuáles fueron los momentos relacionados con el futbol que marcaron su infancia. Ahí fue cuando el Diego salió a colación. “Me di cuenta de lo fanático que soy de Maradona. Siempre lo vi, en Imevisión todos los domingos en la mañana. Todos los resúmenes. De pronto, cuando se muere, me golpeo. Verdaderamente como fan Maradona, me golpeó”.

“Sabía que yo era fanático de Maradona pero no hasta qué punto”, relató Christian sobre su afición por Diego Armando

El narrador dice ser coleccionista de artículos relacionados con Maradona. (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

Gómez Junco le preguntó que si su fanatismo llegaba a tal nivel como el de los integrantes de La Iglesia Maradoniana. Martinoli respondió que no a ese punto, pero que sí era dado a coleccionar artículos del Pelusa. “No tanto así, pero sí te puedo decir que tengo unos 50 libros de Maradona, documentales. Tengo una camiseta que mi esposa me consiguió en una subaste en Inglaterra, que autografió Maradona. Cosas por el estilo”.

“Digamos que ver jugar a Maradona me hizo pasar una infancia muy feliz. Me daba alegría ver jugar a ese tipo”, recordó Christian sobre los años en los que vio a Maradona con la camiseta del Napoli.

El relator también viajó al pasado y contó cómo vivió el histórico gol que Maradona le hizo a Inglaterra en 1986, en la cancha del Estadio Azteca. Según contó, su emoción no conoció de límites en ese momento tan apreciado por los argentinos. “Me pongo eléctrico. Me empiezo a levantar y salí corriendo al pasillo. No vi la celebración, porque nada más vi cuando la metió, porque salí corriendo como si yo fuera él. Estuvo emocionante”.

Diego Armando Maradona dirigió a Dorados durante un año. (Foto: Henry Romero/Reuters)

Martinoli también tuvo la oportunidad de entrevistar a Diego Armando cuando dirigió a Dorados de Sinaloa en 2018. El paso de Maradona en México fue breve. Sólo estuvo un año, pero se quedó a punto de ascender. Perdió en las dos finales ante el Atlético San Luis. Maradona decidió volver a su país y unos meses más tarde fue fichado como entrenador de Gimnasia y Esgrima de la Plata, club al que dirigió hasta el día de su muerte, el 25 de noviembre de 2020.

El vínculo de Diego Armando Maradona con el país azteca se remonta, desde luego, a la Copa del Mundo de 1986, en la que comandó a una histórica generación argentina. Con Carlos Salvador Bilardo al mando de la orquesta, y finos cómplices, Maradona exhibió su mejor nivel en suelo mexicano y condujo a sus compañeros a la máxima gloria.

En la final del certamen, ante Alemania, los pamperos vencieron por 3-2 con goles de Tata Brown, Jorge Valdano y Jorge Burruchaga. Maradona dio la asistencia definitiva al Burru para que marcara el gol de la coronación en la capital mexicana.

