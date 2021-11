Un templo casi tocado por “La Mano de Dios”: así es la Iglesia Maradoniana en México

(Foto: Instagram)

A un año del fallecimiento del astro argentino del fútbol, Diego Armando Maradona, sus fanáticos de todo el mundo ahora tienen un centro ceremonial en México para rendirle culto.

Se trata de la segunda “Iglesia Maradoniana” (la otra está en Rosario, Argentina), la cual se localiza en el número 1204 de la calle 5 de Mayo, en el Pueblo Mágico de San Andrés Cholula, en Puebla.

Este pequeño espacio casi tocado por “La Mano de Dios” --frase del dos veces campeón del mundo con la selección albiceleste-- fue fundado en julio pasado por Marcelo Salvador Buchet, un restaurantero argentino que lleva 20 años viviendo en el país.

(Foto: Instagram)

“Lo que me motivó fue mucho el agradecimiento, agradecimiento a Maradona porque nos dio una identidad como argentinos. Yo me quedo con eso. Me quedo con la persona. Todos juzgan a la persona, pero él dijo que quería ser un ejemplo en el futbol y no en la vida”, dijo a la agencia EFE durante su inauguración.

Al ingresar al lugar se entra a una dimensión futbolística, donde el camino hacia el altar es de pasto sintético acompañado de tapetes de balón, mientras que a los costados se ubican las butacas para los feligreses, las cuales están decoradas con camisetas firmadas del ídolo de los equipos que vistió y dirigió: Argentinos Juniors, Boca Juniors, Barcelona, Napoli, Sevilla, Newell’s Old Boys, Racing Club, Dorados de Culiacán y Gimnasia y Esgrima.

Asimismo, las paredes están tapizadas con imágenes de “El Pelusa”, banderas de Argentina, réplicas de los trofeos que ganó y dos pantallas que proyectan videos de sus partidos y goles, tanto en la selección como en sus clubes.

(Foto: Instagram)

De acuerdo con Buchet, no hay mejor lugar para abrir otro templo debido al gran vínculo que tiene Maradona con México, pues en 1986 se coronó como campeón del mundo en el estadio Azteca, siendo el mejor recuerdo para sus connacionales; además de que en 2018 llegó para ser el director técnico de Dorados de Culiacán, equipo de Sinaloa perteneciente a Liga Expansión MX, al cual guío dos veces hasta la final, aunque no logró su ascenso.

Sin embargo, Marcelo aclara que esta iglesia no es solo para los amantes del fútbol, sino para todos aquellos que deseen hacer labor social, pues no cobra por ingresar al lugar, ni acepta diezmos y tampoco pide consumo, pues ahí mismo les regalan café o mate, aunque invita a la gente que si tiene posibilidad done alimentos para las comunidades más necesitadas del estado de Puebla.

“La gente nos puede visitar todos los días menos lunes, en horario de 12 a 12. Si alguien quiere venir y sentarse, tomarse un cafecito o simplemente estar, adelante. Pero si quieren traer arroz, frijol, leche, pañales, lo que sea, nosotros lo vamos a recaudar, lo vamos a llevar a la Sierra o a muchos lugares que lo necesitan. Y también los invitamos a ir y hacerlo con nosotros, para que vean que es entregado en la mano de la gente”, señaló recientemente en entrevista para Milenio.

(Foto: Instagram)

Aseguró que la Iglesia Maradoniana de México no pretende ofender ni insultar a nadie; pues ha visto cómo la gente la ha aceptado bastante bien, pese a estar en un municipio con más de 300 iglesias católicas. De hecho, de manera simbólica, las personas se pueden casar, bautizar o realizar cualquier acto simbólico ahí. Aunque reconoció que sí ha recibido criticas a través de las redes sociales de la Iglesia

“Ahí es un poco fácil escribir, te matan un poquito, pero la gente que ha venido, viene a sacarse fotos, a estar acá. Irónicamente ya tengo pedidos para un bautizo y casamiento. Es algo que no teníamos contemplado, pero próximamente lo daremos”

Si bien desconoce el costo de la inversión, el argentino cuenta que muchas de las cosas ya las tenía y no le cuesta desprenderse de ellas, pues prefiere compartir con la gente: “es a lo que estoy acostumbrado”. Para Marcelo, el legado de este ídolo de las canchas es destacable.

(Foto: Instagram)