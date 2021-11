Por qué José Ramón Fernández puso a Enrique Garay como narrador del Mundial 2006

José Ramón Fernández trabajó con Enrique Garay en el Mundial Alemania 2006 (Fotos: Instagram @joseramonfernandeza/@quiquegaray_)

La dirección de José Ramón Fernández en TV Azteca marcó un legado en la televisora, pues por décadas fue el mandamás de la sección de deportes y aquello que pedía se tenía que cumplir al pie de la letra. Así le pasó a Enrique Garay, cronista deportivo.

El habitual narrador de NFL tuvo que migrar de deporte y hacer de comentarista deportivo en la Copa Mundial de Alemania 2006. A pesar de que es un deporte del cual no es fanático, conoce de sus implicaciones y narró junto al habitual equipo de fútbol de Azteca Deportes.

Recientemente en entrevista con Antonio de Valdés en su canal de YouTube, el ex candidato político contó el peculiar motivo que lo llevó a narrar los partidos de la Copa Mundial del 2006. Todo empezó dos años atrás en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

Ana Gabriela Guevara fue el motivo por el que Garay narró un mundial (Foto: Facebook/@Ana Gabriela Guevara)

En aquella justa olímpica, Enrique Garay narró la carrera en la que Ana Gabriela Guevara ganó la medalla de plata en los 400 metros. Una prueba que duró poco menos de un minuto, Garay tomó los micrófonos y protagonizó una emotiva narración de cómo México consiguió una presea más en su medallero.

Pero no se imaginó que el dueño de la empresa, Ricardo Salinas Pliego, escucharía su crónica del evento. De acuerdo con su propio testimonio, Garay recibió una llamada desde México, en la cual le pasaron el recado de Salinas Pliego, pero que en primera instancia preocupó al periodista deportivo.

“La razón real fue Ana Guevara, porque Ana corre en 2004 yo narro la prueba y ese mismo día en la noche me hablan por teléfono. Recuerdo que contesto, me hablan de México un directivo de Azteca, fue Memo Alegret y me dice: ‘Enrique, te tengo que pasar un recado de Ricardo Salinas’. En la ma*** algo pasó, pensé”.

Enrique Garay reveló por qué narró el mundial de Alemania 2006 (Foto: YouTube/@Toño de Valdés)

Pero el directivo del canal calmó a Enrique y le dijo las verdaderas razones por las cuales se comunicó hasta Atenas. Alegret le contó todo a Garay sobre lo que pasó en las oficinas de Ajusco.

“Había junta de consejo y le dijeron a Ricardo: ‘Va a correr Ana Guevara’. y dijo: ‘Paren la junta, vamos a ver a Ana’ y vimos tu narración. Ricardo dijo: ‘Dile a Garay que Ana ganó la de plata y él se ganó la de oro, que ching**** narración’”, recordó el cronista de NFL.

La llamada era para felicitarlo por la forma en la que narró la medalla de la velocista Ana Gabriela. Enrique Garay siguió con la cobertura en los Olímpicos. Cuando regresó a México, aquel elogio seguía teniendo peso, pero él no se imaginaba el impacto que tendría en su carrera profesional.

José Ramón llevó a Enrique Garay al Mundial 2006 (Foto: Instagram/@joseramonfernandeza)

Ya de cara a la Copa Mundial, José Ramón Fernández empezó a convocar a su equipo de reporteros y narradores, así que incluyó a Enrique Garay.

En una junta que tuvo Joserra, el propio Salinas seguía fascinado con el trabajo de Garay, en consecuencia acordaron incluirlo en el equipo que viajaría a Alemania. Enrique recreó la conversación en entrevista con Toño de Váldes y cómo le notificaron que iría al mundial del 2006.

“Un día me habla José Ramón y me dice:

-Garay, voy saliendo de estar con Ricardo y está muy contento

- ¡Ah! que bien jefe

- Me preguntó si habías narrado antes atletismo

- No jefe, nunca había narrado

- Le encantó tu narración de Ana Guevara y me dijo que para Alemania vas a narrar fútbol”

Enrique Garay con su habitual equipo de trabajo para cobertura de NFL (Foto: Instagram/@quiquegaray_)

Enrique Garay se alegró de la oportunidad que la empresa le dio y viajó a la Copa Mundial. Participó en la cobertura mundialista pero sin olvidar su verdadera pasión: “A mi Toño, el fútbol me gusta, pero lo mío es la NFL”, le confesó al comentarista de Televisa.

Después de aquella participación, regresó al deporte que habitualmente cubre, pero siguió siendo un referente para los Juegos Olímpicos.

