Por qué Enrique Garay jamás narrará la NFL con el estilo de Martinoli

Enrique Garay afirmó que jamás copiará el estilo de Martinoli (Foto: YouTube/@Dr. García/Instagram/@quiquegaray_)

Una de las voces reconocidas en México para ver los partidos de la NFL se trata de la de Enrique Garay. Con una trayectoria de más de 30 años en el periodismo deportivo, encontró un espacio en TV Azteca para relatar los partidos de la liga de fútbol americano con la afición mexicana.

Con un estilo particular y una pasión por el deporte, Enrique Garay creó la manera de acercarse al público y detallar cada jugada del partido. Sin embargo, en diferentes ocasiones le han propuesto un modelo a seguir para que genere más rating en el canal; copiar el estilo de Christian Martinoli y de Luis García.

A pesar de que ellos son cronistas de fútbol de la Liga MX, para algunos empresarios de la televisora le llegaron a proponer la idea de imitar el modelo y combinar la NFL con el extrovertido estilo de Martinoli y el Doctor García.

La mescolanza entre las bromas y la narración no son del agrado para Garay y menos para la NFL (Foto: Brad Mills/USA TODAY Sports)

Pero la respuesta de Garay fue contundente y se negó a hacerlo. En entrevista con Toño de Valdés habló sobre su motivo para no fusionar el estilo de Martinoli con la NFL. Empezó por contar que la gran pelea del rating entre televisoras es la que ha afectado los estilos individuales de cada periodista, pues los obligan a decir o soltar frases que mantengan la atención del público.

“Yo lo que me peleo mucho es que la gente de ratings, la neta le sabe a los números pero no le sabe a la tele. Me han dicho miles de locuras: hace dos años alguien me dijo: ’Tienes que narrar la NFL como lo hacen Christian y Luis el fútbol’”, comentó.

La mescolanza entre las bromas y la narración no son del agrado para Garay y menos para la NFL pues a su punto de vista ocurren más jugadas que describir en lugar del balompié. La insistencia de los analistas del rating lo llegaron a incomodar.

Garay se peleó con los administrativos del rating porque le pidieron copiar el estilo de Martinoli (Foto: Instagram/@enriquegaray_)

Y cuando le pusieron sobre la mesa la propuesta de dicho estilo narrativo, Enrique Garay respondió: “¡Güey!, no sabes lo que estás diciendo, estás mal”. Expuso que la dupla Martinoli - García intercala sus chistes con la narración porque hay lapsos en los que no caen goles y ellos deben ver la manera de remediarlo.

“Ponte a ver que Luis y Christian tienen un partido de fútbol donde son 90 minutos para un gol y a veces ni hay ni gol, por eso cuentan chistes. Aquí en NFL Tom Brady saca la bola cada 20 segundos ¡¿Cómo crees?!”

Para Garay, martinoli, García yy Zague tienen que bromear en sus transmisiones por la falta de goles en 90 minutos (Foto: Instagram/@cmartinolimx)

El cronista de Juegos Olímpicos reprochó la actividad de los analistas del rating del canal. Aunque buscan maneras de atraer mayor audiencia, para Enrique Garay a veces sus ideas no son la mejor opción. “Mucha gente le quiere buscar, yo creo Toño que las cosas tienen que ser como deben de ser, y las narraciones también”.

La última participación de Enrique Garay con Azteca Deportes fue durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, actualmente está fuera de la narración deportiva a causa de que su televisora no transmitiera la NFL.

Por qué TV Azteca no está transmitiendo la temporada de NFL en México

Enrique Garay con su habitual equipo de trabajo para cobertura de NFL (Foto: Instagram/@quiquegaray_)

Comenzó la temporada 2021- 2022 de la NFL y las emociones del touchdown regresaron después de la pausa a causa del COVID-19. Se esperaba que Azteca Deportes tuviera los derechos de transmisión de los juegos semana con semana; sin embargo, no fue así.

Los de Ajusco no obtuvieron los derechos del campeonato y únicamente tendrán la cobertura del Súper Tazón en febrero de 2022. Ahora los especialistas de la NFL de TV Azteca tendrán que esperar hasta el final de la temporada para tener una mínima participación cuando se lleve a cabo el Super Bowl.

Así como en la temporada 2020-2021, TV Azteca tendrá que esperar hasta el mes de febrero de 2022 para tener la cobertura del evento deportivo más importante en Estados Unidos.

SEGUIR LEYENDO: