El día que Diego Luna y José Ramón Fernández tundieron al América

El partido entre los Pumas de la UNAM y las Águilas del América despierta emociones entre los aficionados al futbol. Algunos medios de comunicación llaman al encuentro como el clásico capitalino. Las rivalidades entre las aficiones de ambos equipos ya se han hecho latentes y el odio deportivo año con año crece gracias a los encuentros que tienen los cuadros dentro del rectángulo verde.

Alguien que ha declarado abiertamente su pasión por los colores auriazules es José Ramón Fernández. El periodista fue uno de los pioneros del antiamericanismo a nivel nacional en México a principios de los años 70. Asimismo, Diego Luna quien es un actor mexicano, también ha declarado que el conjunto felino es la escuadra con el que comparte más sentimientos.

Previo a la Copa del Mundo de Rusia 2018, Joserra se dedicó a entrevistar distintas personalidades que no necesariamente estaban ligadas al balompié mexicano. De esa manera estuvo con personalidades del ámbito político, cineasta y actoral.

Con Diego Luna conversó acerca de su familia, su trayectoria artística y su vida ligada al futbol. De ese modo, el comunicador cuestionó al también director de cine sobre qué le aconsejaría a su hijo para dedicarse en un futuro, si las canchas de césped o los estudios de grabación.

Luna, sin preocupaciones contestó: “Definitivamente me gustaría que mi hijo fuera futbolista. Porque a los 30 años puede reconstruir su vida y empezar a hacer de su vida lo que quiera. Mientras no juegue en el América que haga lo que quiera. Si él quisiera ser americanista me iría al exilio, me iría a otro país unos años”.

Sumado a ello, Diego Luna y Gael García protagonizaron la película Y tu mamá también en 2001. El filme trataba de dos jóvenes de 17 años que vivían una aventura sobre las autopistas de la República Mexicana. Ahí nació el Código Charolastra, el cual trataba de distintos preceptos que tenían que seguir los personajes de la película.

Ramón Fernández también preguntó a Luna al respecto y le pidió que recordara el listado de los Charolastras: “No me acuerdo de todos. Pero recuerdo uno que tenía que ver sobre el honor de ser un charolastra y el otro de ¨P*to el que le vaya al América¨. Eso trascendió a nivel mundial”, sentenció.

Lo cierto es, que tanto Pumas y América se verán las caras. El cotejo corresponderá a los cuartos de final de ida del torneo Grita México Apertura 2021. Los Auriazules se calificaron a la liguilla tras vencer a los Diablos del Toluca en el repechaje del futbol mexicano. Por otra parte, las Águilas del América calificaron directamente a la Fiesta Grande tras ser líderes del campeonato y haber sumado 35 unidades en 17 jornadas.

La última vez que se vieron las caras en una estancia similar fue hace tres años, en los cuartos de final del Clausura 2018. Ahí, los Azulcremas vacunaron a los del Pedregal por marcador de 6 a 2. En los 180 minutos el francés Jeremy Menéz anotó tres tantos, Matheus Uribe dos y Andrés Ibargüen el último tanto del partido de vuelta.

Para el duelo de esta noche, los ánimos ya se han calentado tras las declaraciones de Erik Lira, mediocampista universitario. El canterano felino declaró que estaba seguro que iban a derrotar al acérrimo rival: “Nos vamos a ching*r al América. Estoy seguro, no solo lo pienso yo, sino todos”.

