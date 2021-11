Cuál fue el apodo que José Ramón Fernández inventó para dirigirse a Televisa

José Ramón Fernández compitió por muchos años contra Televisa (Captura YouTube ESPN)

El paso de José Ramón Fernández por la televisora de Ajusco marcó un legado en el periodismo deportivo pues innovó en diferentes aspectos para la televisión deportiva. Desde la creación de Los Protagonistas hasta los segmentos cómicos para el entretenimiento. Pero una de las cosas que más forjó su legado en TV Azteca fue la ardua rivalidad con Televisa.

Antes de la creación de TUDN, Televisa Deportes fue la sección contra la que competían. Como director deportivo de Ajusco, Joserra diseñó diferentes estrategias para competirle a los comentaristas de las otras televisoras hasta inventó un apodo para referirse a ellos.

Recientemente en entrevista para el canal de YouTube de Antonio de Valdés, Juan Pablo Fernández, hijo de José Ramón, contó algunos de los secretos del periodista deportivo y recordó la “pelea” que había en la empresa.

José Ramón Fernández reconoció que por un comentario suyo estuvo a punto de desatar una pelea contra el equipo de Televisa (Foto: especial)

En una de las primeras coberturas de Juegos Olímpicos de Juan Pablo, viajó con su padre a Atenas 2004 y vio uno de los enfrascamientos más tensos entre Televisa y TV Azteca, pues Joserra se tuvo que esconder en los baños para no iniciar una pelea a golpes.

A partir de entonces, la competencia no solo se basó en mejorar el rating de la televisora, sino en una enemistad que obligó a todo el equipo de Azteca Deportes a no dirigirse con los comentaristas del otro canal. Aunque en los eventos deportivos se llegaron a encontrar, por órdenes de José Ramón y diferentes directivos de TV Azteca no podían relacionarse con la competencia.

La forma en la que José Ramón Fernández se dirigía al equipo de Televisa Deportes era con la palabra “los televisos”, cada que buscaba referirse a ellos o a lo que estaban haciendo en sus programas usaba dicha frase. Juan Pablo recordó cómo es que su papá los tenía limitados en Azteca Deportes para no hacer amistad con ellos, incluso lo catalogó como una situación tensa y llena de estrés.

Juan Pablo Fernández reveló algunos de los secretos de su padre cuando trabajó en TV Azteca (Foto: YouTube/@Toño de Valdés)

“Antes era mucho de: ‘No saludes a los televisos’”, comentó.

Con la salida de José Ramón de TV Azteca después de más de 30 años al servicio de ellos, Juan Pablo reconoce que con el paso del tiempo se burlaron de la manera en cómo dirigió su papá el canal y hasta qué límites alcanzó para “odiar” a los de Televisa.

“Ya ahorita nos cagamos de risa pero antes era así, ‘no los saludes, no los veas’. Llegaba a una cosa ya ridícula la experiencia. Eran cosas como raras, no, no, te van a pasar coronavirus. Pero ahorita ya nos reímos, pero eran momentos super tensos”, apuntó Juan Pablo Fernández.

José Ramón Fernández en una de sus oficinas en TV Azteca (Foto: Youtube/Historias Engarzadas)

El rating y la responsabilidad que cargaba Joserra en la dirección productiva de la sección causó que su estilo fuera de ardua rivalidad y seriedad en su profesión. Los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 tuvieron diferentes impactos en el canal. En la misma entrevista con Toño de Valdés contó cómo un productor de la empresa les exigió mejores números de la cobertura.

“Me tocó alguna vez en Atenas y ahí nos partieron el hocico; el rating, el rating, Mi papá con la presión del programa, imagínate. Una vez le llevaron una cama hiperbárica para que descansara”, apuntó Juan Pablo.

En 2006, Joserra decidió dejar la televisora que le dio el espacio para crear proyectos televisivos. Tras una serie de rumores de traiciones y engaños protagonizados por André Marín, salió del canal y llegó a ESPN, empresa en la que trabaja actualmente y sigue saliendo en programas como Cronómetro o Fútbol Picante.

SEGUIR LEYENDO: