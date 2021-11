Erik Lira reiteró su mensaje al América: “sigo pensando lo mismo, lo pensamos todos”

Erik Lira, jugador de los Pumas de la UNAM. Foto: Twitter @erik_lira

Erik Lira, jugador de los Pumas de la UNAM, trascendió mediante las redes sociales debido a un vídeo en el que se le escuchó decir “nos ching... al América” luego de conseguir su boleto a los cuartos de final del torneo Grita México Apertura 2021. Este martes el futbolista sostuvo sus declaraciones y aseguró que es un sentimiento colectivo.

Tras la victoria de dos goles por uno ante los Diablos de Toluca, el conjunto universitario accedió a la Liguilla en donde se enfrentarán a las Águilas del América, equipo con el que mantienen su máxima rivalidad dentro del balompié nacional. Al respecto, el mediocampista puntualizó que todo el equipo tiene el mismo sentir que él.

“Sin duda sigo pensando lo mismo, no solamente yo, lo pensamos todos, yo soy más eufórico, me ganó la emoción, pero no sólo lo pienso yo, lo pensamos todos, estamos con el mismo chip todos”, dijo Lira de 21 años de edad, quien fue formado en la cantera universitaria desde hace más de una década.

De igual forma, el mediocampista advirtió su deseo por jugar y ganar en una instancia como los cuartos de final contra el equipo de mayor rivalidad. Expuso la mentalidad con la que los juveniles universitarios son formados desde tempranas edades respecto a los duelos contra los azulcremas.

Comunicado clásico capitalino. Foto Twitter @ClubAmerica

“Yo estoy super emocionado, ilusionado, ansioso, nervioso también, y desde los 10 años que llegué aquí nos han dicho que con los de amarillo no se puede perder, a salir a matarte. Cada partido es un sueño, son pocos los que me han tocado, pero cada partido me emociono, va a ser un partido diferente, pero con la misma ilusión de siempre”, expresó.

No obstante, en muchas ocasiones la rivalidad entre ambas instituciones se mal interpreta fuera de la cancha y se traduce en conflictos con las aficiones. Es por ellos, que las directas de Águilas y Pumas publicaron un comunicado en conjunto en el que se pide a dignificar las casacas manteniendo un ambiente de paz y respeto.

“Debemos recordar que la garra con la que nuestros equipos disputan estos partidos se da en el marco de principios deportivos de respeto al rival, cuidando la integridad física y con el valor de reconocer al rival”, se puede leer en el texto compartido.

El partido de ida de los cuartos de final quedó programado para jugarse el miércoles 24 de noviembre a las 19:00 horas en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Mientras que el juego de vuelta se llevará a cabo el sábado 27 con el mismo horario. América se clasificó a la Liguilla de forma directa al finalizar en la primera posición del torneo regular. Por su parte los Pumas entraron vía repechaje, terminaron decimoprimeros en la tabla general.

SEGUIR LEYENDO: