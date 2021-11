La desesperada y restrictiva medida que la FMF adoptaría para evitar el grito discriminatorio

La FMF podría implementar la personalización de boletos como una medida para prevenir el grito discriminatorio en México (Foto: Crisanta Espinosa Aguilar/cuartoscuro.com)

Una de las expresiones más criticadas en el mundo del deporte son los actos de discriminación en los recintos deportivos. México ha tenido que toparse con sanciones en diversas ocasiones durante los años más recientes, debido a la perpetuación de una añeja, pero ofensiva expresión cuando el portero rival ejecuta un despeje. Ante las multas que ha tenido que pagar la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en el ámbito internacional, estarían dispuestos a ejercer un polémico y restrictivo control de la afición en los Estadios.

Yon de Luisa, quien funge como presidente vigente de la FMF, ha criticado las sanciones impuestas por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA). Sin embargo, no ha negado la persistencia de la polémica conducta en las gradas. En ese sentido, con la finalidad de evitar más problemas en el futuro, anunció que la personalización de los boletos podría implementarse próximamente, aunque esto implique la persecución contra los seguidores.

“Utilizaremos controles personalizados, para quien compre un boleto y quiera asistir a partidos de Selección Nacional, sepamos quién es, dónde se sienta. Lo trataremos muy bien. Tendremos diferentes actividades, pero el control será más estricto”, sentenció ante las sanciones que México deberá cumplir para las próximas fechas.

México podría recibir una sanción por una expresión violenta contra un miembro del cuerpo técnico canadiense en el Commonwealth Stadium (Foto: Walter Tychnowicz/REUTERS)

Y es que en jornadas recientes se dio a conocer la suspensión del aforo en el Estadio Azteca para los partidos de eliminatoria a realizarse durante el mes de enero de 2022. En ese sentido, ante el combinado de Costa Rica y Panamá, la Selección Mexicana deberá saltar a la cancha del Coloso de Santa Úrsula sin recibir el aliento de la gente en las gradas del recinto.

Desde luego, la restricción implica un obstáculo económico. Ante la persistencia de la conducta condenada, el ingreso por concepto de boletaje en recintos al interior del país desembocaría en pérdidas millonarias. Sin embargo, el rendimiento deportivo del combinado tricolor también podría verse afectado, sobre todo si se considera que México albergará algunos partidos de la fase de grupos y eliminatoria durante el Mundial que se compartirá con Estados Unidos y Canadá en 2026.

La polémica medida ya ha causado revuelo y polémica entre algunos comentaristas y expertos en el deporte del balón. Una de las voces que no tardó en hacerse escuchar fue la de David Faitelson, el polémico periodista deportivo de la cadena ESPN. Aunque no fue explícito, por medio de su cuenta de Twitter apoyó la medida que implementaría la FMF y advirtió que esta podría extenderse a la liga local.

David Faitelson advirtió que la medida podría migrar a la liga local (Foto: Isaac Esquivel/cuartoscuro.com)

“La Federación Mexicana de Futbol dará un paso con la Selección Nacional que, tarde o temprano, tendrán que dar todos los clubes: vender boletos personalizados. ¿Quieres ir al futbol? Date de alta. ¿Quién eres? ¿Dónde vives? Si te violentas o gritas en el estadio, vamos por ti”, sentenció por medio de su perfil verificado identificado como @Faitelson_ESPN.

Yon de Luisa acusó a la FIFA por persecución a la afición mexicana

En un testimonio rescatado por el medio TUDN, Yon de Luisa dijo que un comisario presentó un reporte donde se informó que una persona del público, supuestamente, ejerció un grito en contra de un integrante del cuerpo técnico canadiense. El suceso se presentó en el transcurso del partido realizado en el Commonwealth Stadium, de Edmonton, Canadá, el pasado 16 de noviembre de 2021.

Al respecto, el funcionario aseguró que “por eso nos quieren sancionar. Si fuera ese el caso, yo sí pensaría que hay persecución. Esperemos que eso no se confirme, pero si van a hacer un análisis de lo que dice cada una de las personas en todos los estadios del mundo, entonces fácilmente va a haber gente en los estadios. A todos nos sancionarán. No sabemos lo del reporte y no dice quién ni a quién. Nos quieren sancionar a nosotros”.

