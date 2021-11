Cuauhtémoc Blanco tundió al América de Solari por su estilo de juego

Cuauhtémoc Blanco fue una figura en el equipo de América (Foto: EFE)

El Club América terminó como líder de la temporada general del Grita México Apertura 2021 y con ello obtuvo su pase automático a la liguilla, en la que enfrentará a los Pumas en los Cuartos de Final. Pero no a todos les ha convencido su estilo de juego y se han ganado algunas críticas, una de ellas fue la de Cuauhtémoc Blanco.

El ex delantero americanista arremetió contra el trabajo de Santiago Solari pues apuntó que la forma en cómo llegaron a la “Fiesta grande” del fútbol no fue del todo convincente. En entrevista para W Deportes, el actual gobernador de Morelos habló del América de Santiago Solari y apuntó que no le gusta el trabajo del timonel azulcrema actual.

A pesar de que no cumplen con las expectativas del Cuauh, apuntó que los seguirá apoyando por el cariño que le tiene a la institución de Coapa.

Para Cuauhtémoc Blanco, no le gusta el trabajo de Santiago Solari con América (Foto: EFE/Miguel Sierra)

“No, no me está gustando cómo juegan, pero bueno. Hay que seguir apoyando al América porque soy americanista”

En cuanto a su próximo compromiso para visitar al Club Universidad en el Estadio Olímpico, el ex seleccionado nacional le pidió a Solari que muestren una mejor versión, pues está en juego el campeonato de la Liga MX. “Ojalá en la liguilla cambien esta perspectiva que tienen de todos”, enfatizó.

Además recordó la rivalidad entre ambos equipos, por lo que detalló que a cada jugador americanista se le enseña a no perder ante Pumas. Así que esperará que los pupilos del técnico argentino cumplan con dicha norma americanista.

Blanco explicó que el juego de liguilla contra Pumas no debe perderse (Foto: EFE/Carlos Ramírez)

“(Los partidos entre América y Pumas) son distintos, hay una rivalidad muy fuerte que no podemos perder contra los Pumas, desde chavo te lo enseñan y viceversa; los Pumas tampoco pueden perder contra el América, entonces va a ser un partido complicado”, detalló.

En un papel de analista deportivo, Cuauhtémoc Blanco rescató que no hay favoritos pero el peso de una liguilla siempre obliga a los conjuntos a esforzarse más y darlo todo en la cancha. “Va a ser un partido complicado, difícil. Aquí no hay favoritos, aquí es una liguilla. Hay que ver las debilidades del rival para no cometer errores y aprovecharlos”, dijo el Temo.

Ante la posibilidad de dedicarle algunas palabras a Solari, la figura americanista prefirió no dejarle ningún recado y únicamente se limitó a decir: “Él sabe lo que tiene que hacer. Yo no le puedo decir nada, él es el entrenador”, finalizó.

Cuauhtémoc Blanco fue uno de los invitados de la FMF para el encuentro con los representantes del Mundial Qatar 2022 (Foto: Twitter/@LigaBBVAMX)

Cuauhtémoc Blanco fue uno de los invitados de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) para el encuentro con los representantes del Mundial Qatar 2022. En la embajada de Qatar en México, el presidente de la FMF, Yon de Luisa, el presidente ejecutivo de la Liga BBVA MX, Mikel Arriola y demás figuras deportivas mexicanas -como el ex americanista- se sentaron a charlar con los anfitriones de la próxima Copa Mundial a un año de su inicio.

En el evento trataron los compromisos de México con Qatar para su participación en el Mundial y lo que vendrá después para la Copa Mundial de 2026, en la que Estados Unidos, Canadá y México serán los anfitriones de la competencia deportiva.

El Tiburón habló de lo que ha hecho la Selección Mexicana en su participaciones eliminatorias del octagonal de Concacaf y explicó que “les falta corazón” (Foto: REUTERS/José Cabezas)

Al término de la reunión, el actual político mexicano atendió a los medios de comunicación y compartió algunas palabras sobre la agenda futbolística del país. El Tiburón habló de lo que ha hecho la Selección Mexicana en su participaciones eliminatorias del octagonal de Concacaf y explicó que “les falta corazón”.

“Les falta más corazón. Aunque se enojen, les falta corazón. Que se acuerden cuando jugaban en sus barrios, que se aventaban y luchaban, corrían y no ponían pretextos. Les falta humildad. Que saquen esa garra y humildad de cuando eran jóvenes, cuando no tenían ni para el camión, ni para un carro”, reclamó.

