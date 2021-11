Cuauhtémoc Blanco criticó al Tricolor porque “les falta corazón”

Cuauhtémoc Blanco criticó a los jugadores de la selección mexicana de futbol (Fotos: Cuartoscuro // Instagram@miseleccionmx)

La Selección Mexicana de Fútbol aún no asegura su lugar para la Copa del Mundo de Qatar 2022. El cuadro dirigido por Gerardo Martino dejó dudas en sus últimos encuentros que tuvo ante las selecciones de Estados Unidos y Canadá, respectivamente. Quien fue severo con los jugadores que conforman el combinado nacional fue Cuauhtémoc Blanco.

La leyenda del futbol mexicano y el Tricolor aseguró que los jugadores se olvidaron de su infancia y sus bases: “Les falta más corazón. Aunque se enojen, les falta corazón. Que se acuerden cuando jugaban en sus barrios, que se aventaban y luchaban, corrían y no ponían pretextos. Les falta humildad. Que saquen esa garra y humildad de cuando eran jóvenes, cuando no tenían ni para el camión, ni para un carro”.

Las declaraciones de Blanco se dieron luego de las últimas dos derrotas frente a sus rivales de zona. El Tri marchaba en primer lugar del Octagonal de la Concacaf con 14 unidades. Tras caer ante los conjuntos Norteamericanos de Estados Unidos y Canadá el equipo pasó hasta la tercera posición luego de no sumar. Ahora, el clasificatorio tiene de líder al cuadro de la Hoja de Maple con 16 puntos, el país de las barras y las estrellas con 15 y México 14.

Cuauhtémoc Blanco recibió un homenaje cuando se retiró de las canchas en 2017 (Foto: Cuartoscuro)

Con la misma cantidad se sitúa Panamá, pero por diferencia de goles se fue hasta el cuarto peldaño. Para Qatar, la Concacaf tendrá la oportunidad de llevar a tres naciones con boleto seguro. También, tendrá el chance de un medio boleto, quien quede cuarto jugará un partido de repechaje ante alguna nación de otra confederación, situación que aún no se sortea ni se sabe oficialmente.

Tras el paso de la Selección Mexicana, medios de comunicación y distintos periodistas señalaron a jugadores y cuerpo técnico. Uno de los futbolistas más criticados fue Guillermo Ochoa, pues para opinión de algunos influyó en los goles ante los canadienses. También, el Tata Martino fue objeto de polémica para los programas televisivos de análisis deportivo.

Por su parte, Cuauhtémoc Blanco continuó con las palabras de furia tras los cotejos del Tri: “México tiene el boleto al mundial pero no hay que confiarse. Es doloroso perder así. Yo sí me encabr*naba y me enojaba perder dos partidos seguidos así. Es difícil, lo sé. Le digo a los jugadores que se pongan las pilas, los errores ya se cometieron y que no los vuelvan a cometer”.

Cuauhtémoc Blanco hizo 38 goles con la Selección Mexicana de Futbol (Foto: Twitter/ @PaseDeGooooool)

Las declaraciones se realizaron cuando el Cuau estuvo de invitado en una ceremonia que se se llevó a cabo en medio de una plática acerca del periodo de espera para que se lleve a cabo el Mundial en tierras cataríes. Como invitados estuvieron Mikel Arriola (presidente de la Liga MX), Yon de Luisa (presidente de la Federación Mexicana de Futbol), así como distintas personalidades del futbol mexicano.

El ahora Gobernador de Morelos, durante su carrera como jugador, marcó época en donde militó. Con las Águilas del América fue un delantero que marcó 153 goles en diferentes etapas. Asimismo, con los del Nido ganó cuatro campeonatos: la Liga MX y Campeón de Campeones en 2005, mientras que internacionalmente se colgó la medalla de oro de la Copa de Campeones de la Concacaf en 1992 y 2006.

Asimismo su palmarés con la Selección Mexicana lo avala para poder compartir sus opiniones acerca del equipo. En su carrera con la camiseta verde realizó 38 tantos en 120 partidos. También, fue tres veces mundialista en Francia 1998, Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010. En las tres copas anotó mínimo en una ocasión.

