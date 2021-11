Mario Carrillo tundió a Jesús Corona por la mala temporada de Cruz Azul

José de Jesús Corona levantó el último título con Cruz Azul (Foto: Andrés Herrera/ EFE)

El Cruz Azul ha terminado su torneo y sus actuaciones en lo que resta del año. El domingo pasado cayeron en la fase de repechaje de la Liga MX ante los Rayados de Monterrey. De ese modo, los jugadores han sido de los primeros en tomar sus vacaciones y prepararse para el siguiente torneo. Asimismo, los directivos del conjunto capitalino ya han comenzado a ver quiénes serán las bajas y altas de La Máquina.

Los expertos de Futbol Picante dejaron sus puntos de vista y realizaron una dinámica en la que decidían quién salía del club y quién se quedaba. Por lo que no todos salieron bien parados ante analistas deportivos como Francisco Gabriel de Anda, Mario Carrillo y Mauricio Ymay.

Quien criticó a una de las leyendas de la institución fue Mario Carrillo. El estratega aseguró que el guardameta del cuadro dirigido por Juan Reynoso ya no defiende la portería como lo debería hacer: “Un portero tiene que salvarte. Tiene que, en el momento que tu equipo esté mal, él tiene que salvarte y últimamente Corona no ha salvado a su equipo. Ojalá que se quede mucho años más, pero tienen que ir pensando en alguien que lo supla”.

El futuro sobre Jesús Corona es incierto al frente de la portería del Cruz Azul (Foto: Twitter @jesuscorona01)

Hay que recordar que la institución de la Noria recientemente contrató a Sebastián Jurado para suplir a José de Jesús. También, el tercer portero, Andrés Gudiño ha tenido participación en algunos cotejos. La duda surge a raíz del debate por saber quién será el portero en el que Reynoso deposite su confianza para el siguiente campeonato. Por el momento los tres arqueros permanecerán en el cuadro hasta nuevo aviso.

“Jurado ya lleva tiempo, ojalá le den la alternativa. Como titular tienen que pensar en alguien mejor. Que se quede JJ pero no de titular. Jurado, en las dos ocasiones que ha jugado, hizo más Gudiño que Sebastián. Tienen que buscar a alguien muy seguro y muy bueno, por encima de todos”, aseveró Carrillo.

Por otro lado, el ex defensor central, Paco Gabriel de Anda, tuvo una opinión diferente a la de su compañero: " Para mi se tiene que quedar, que se quede. No sé si tenga que quedarse como titular. Corona se ha ganado algo, no lo puedes echar, él se tiene que ir cuando él quiera. Jurado se tiene que quedar pero no es garantía; no lo he visto en Cruz Azul los partidos que me gustaría ver”.

Cruz Azul quedó eliminado del Grita México 2021 (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

La Máquina es el actual campeón del torneo mexicano. En el campeonato anterior el equipo se impuso ante los Guerreros del Santos. El marcador global fue de 2 a 1 y tanto JJ Corona como Julio César Cata Domínguez levantaron el trofeo de victoria, pues ambos futbolistas son los más veteranos del plantel.

Tras la derrota ante el equipo de La Pandilla, el timonel peruano del Azul advirtió en rueda de prensa que su cuadro necesitará refuerzos para el próximo año: “El equipo luchó. No fuimos contundentes y ellos sí lo fueron, por eso lo lamentamos”.

También, sobre si llegarán próximos jugadores a sumar al plantel comentó: “El plan es pedir refuerzos a la altura del club. Necesitamos gente que nos ayude a reinventarnos. La directiva lo ha intentado pero no se ha podido”. Por lo que la intriga aún quedará latente para conocer quiénes serán los que no continúen con el club. Por lo pronto, aunque no es oficial, Orbelín Pineda estaría por marcharse de la institución con miras a Europa.

SEGUIR LEYENDO: