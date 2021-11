Carlos Salcido criticó a los jugadores de Chivas por no estar a la altura del club

Salcido fue el último capitán en alzar un titulo de liga con las Chivas durante el año 2017 (Foto: FOTO:MOISƒS PABLO/CUARTOSCURO.COM)

La eliminación de las Chivas de Guadalajara a manos del Puebla en el repechaje de este Grita México Apertura 2021 sigue dando mucho de qué hablar en el medio futbolístico del balompié nacional. Los señalamientos y críticas hacia el Rebaño Sagrado se han hecho cada vez más recurrentes y algunos ex referentes del club también han salido para opinar sobre el complicado presente del equipo tapatío.

Carlos Salcido, exjugador y campeón con los Rojiblancos, declaró en entrevista para Fox Sports Radio México que, actualmente, los futbolistas de la institución no han valorado lo que significa pertenecer a un club tan importante como lo son las Chivas dentro del futbol mexicano. Además, destacó las oportunidades que puede generar un buen desempeño con Guadalajara.

“Muchas veces no hay que tener una historia para saber lo que este club te da en lo personal y en lo profesional, porque es uno de los clubes donde tienes todo. Son de los clubes que extrañas cuando no estás en él. Son de los clubes que te ponen deportivamente hablando a un pasito de una selección, a un pasito de Europa”, expresó el mundialista con la Selección Mexicana.

Carlos Salcido registró una carrera exitosa en el futbol de Europa y en la Selección Mexicana (Foto: Fernando Carranza/ Cuartoscuro)

De acuerdo a la opinión del ex lateral izquierdo, existen algunos casos dentro del plantel del chiverío que no están a la altura de la institución y no saben el significado de portar de buena manera la playera Rojiblanca.

“No sé si la gente que está adentro sepa exactamente la historia, sepa exactamente lo que significa Chivas, sepa lo que exactamente significa portar la camisa, sepa lo que realmente se siente ganar un campeonato” comentó Salcido.

El proyecto de Ricardo Peláez como presidente deportivo del club comenzó con grandes esperanzas de devolverse la grandeza al Rebaño. Sin embargo, a pesar de una inversión económica importante y de contar con técnicos de renombre en la Liga Mx, el equipo no ha logrado destacar y se ha quedado lejos de obtener los resultados prometidos.

Peláez no ha entregado los resultados esperados en su proyecto con las Chivas (Foto: Twitter/@soychivista_)

Jugadores de alto valor de mercado como Uriel Antuna, Alexis Vega, Jesús Angulo o Christian Chicote Calderón no han terminado por convencer a la afición y, sobre todo, no han plasmado en el terreno de juego las habilidades que los llevaron a ser considerados como refuerzos bomba de los jaliscienses.

“Yo creo que Chivas tiene lo que puede, yo siento que son buenos jugadores. Pero de la gente que trajeron de fuera, veo otros clubes que tienen menos material humano y luchan por un fin común, ahí es donde ves muchas diferencias”, destacó el futbolista que destacara con equipos como PSV y Fullham del futbol europeo.

Algunos días después de la eliminación del Rebaño y con la incertidumbre de cómo enderezará la directiva este mal momento, todavía no se ha hecho oficial ninguna decisión respecto a la plantilla y el cuerpo técnico. Los jugadores contarán con un periodo vacacional de alrededor de dos semanas antes de regresar a los entrenamientos y trabajos físicos.

Los altos mandos del club contarán con un periodo de mes y medio para planificar el arranque del siguiente torneo que de disputará a partir de enero de 2022. A pesar de los cuestionamientos, todo parece indicar que Marcelo Michel Leaño seguirá al frente del banquillo rojiblanco en busca de revindicar el camino y comenzar a obtener los resultados positivos prometidos en el arranque del proyecto de Ricardo Peláez.





