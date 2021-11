“Mediocre y puro negocio”: Chelito Delgado tundió al repechaje de la Liga Mx

Chelito Delgado jugó en Cruz Azul y Monterrey de la Liga mX (Foto: Twitter/ @SergioADippW)

Los partidos de repechaje de la Liga MX comenzaron este sábado 20 de noviembre. Los equipos clasificados son aquellos que quedaron entre el lugar cinco y doce de la tabla general. Los únicos clasificados de manera directa son las Águilas del América, Atlas, León y Tigres. Por otra parte, los que tendrán que disputar la repesca son: Santos contra San Luis, Puebla contra Chivas, Toluca recibirá a los Pumas y Cruz Azul enfrentará a Monterrey.

El formato se creó para atraer al público aficionado del futbol mexicano, pues la pandemia por el COVID-19 canceló el Clausura 2020 y en su lugar entró el Guardianes 2020, nombre escogido para rememorar y dar reconocimiento a los médicos, camilleros, enfermeros y trabajadores que salvaguardan la salud del pueblo de México en los hospitales del país.

Quien no se mostró de acuerdo con la faceta posterior al torneo regular fue César Chelito Delgado. El atacante, quien se convirtió en leyenda del conjunto celeste por su forma de jugar, aseguró que los partidos de repesca no necesariamente priorizaron la competencia en la Liga MX, por el contrario añadió que estaba hecha para los mediocres.

“Se me hace raro. Me parece que es un tema más de negocio, más que sea un futbol más atractivo para la gente. Lo decidieron así y está faltando un salto de calidad en el futbol mexicano. No sé si sea tanta mediocridad. Antes cuando clasificaban los ocho equipos me parecía más atractivo, ahora es mucho más aburrida la liguilla. Hay muchas cosas que no se entienden en México, como el Torneo Expansión, donde no pelean nada”.

Lo curioso del torneo es que entre el lugar número dos y el doce, únicamente hubo una diferencia de 9 unidades. Los Rojinegros del Atlas hicieron 29 y San Luis, que entró en último lugar, hizo 20. El único club que se separó del resto fueron los Azulcremas, ya que cosechó 35 puntos.

En la historia del futbol mexicano han existido casos en los que el repechaje ha sido el medio para que un equipo sea campeón. Para ser exactos, en tres ocasiones: Pachuca en 1999, Monarcas Morelia en el 200 y las Chivas en 2006. Por lo que en esta ocasión no sería descabellado pensar que alguno de los cuadros que se pelearán por avanzar a cuartos de final y no están clasificados pueda ser campeón.

Asimismo, en 2004 los Pumas de la UNAM ingresaron a playoffs en el noveno lugar, en aquel entonces se realizaban tres grupos de cuatro clubes y se calificaban del primer al decimosegundo puesto. Los primeros dos de cada sector y los dos mejores terceros accedían a cuartos de final. De esa manera los Auriazules cosecharon su bicampeonato de la mano de Hugo Sánchez.

En el campeonato actual, si la combinación de resultados se da, el Atlético San Luis podría jugar la final ante el primer lugar de la fase regular, las Águilas del América.

Chelito Delgado es recordado por jugar con Cruz Azul y el conjunto de la capital enfrentará a los Rayados de Monterrey. El pronóstico del delantero argentino se inclinó al club que lo trajo a México: “Al que le toque pasar va a pelear el campeonato. Los veo como serios candidatos para ser campeones. Siento que el Azul va a pasar a la siguiente fase por ser locales. Tienen todas las de ganar. Yo siento que tienen mucho más fuerza de local que Monterrey de visita”.

