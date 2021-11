Puebla vs Chivas: dónde y cuándo ver el repechaje de la Liga MX

Chivas enfrentará a Puebla en la repesca de la Liga MX (Foto: Twitter/ @Chivas)

La fecha FIFA culminó y los partidos de repechaje llegaron para la afición gustosa del futbol mexicano. En el segundo partido de repesca, los Camoteros del Puebla recibirán en el Estadio Cuauhtémoc a las Chivas del Guadalajara. El conjunto tapatío se colocó en la posición número 10 del torneo general, mientras que los poblanos lo hicieron en el séptimo sitio.

De ese modo, los clubes buscarán pasar a los cuartos de final del torneo Grita México Apertura 2021. El cotejo se llevará a cabo en punto de las 21:00 horas (Tiempo del Centro de México). Los noventa minutos serán transmitidos por TV Azteca, por lo que el duelo será amenizado por Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Alves Zague.

Asimismo, el encuentro definirá al segundo clasificado del repechaje, pues dos horas antes comenzará el partido entre Santos y San Luis. Los clubes que esperan rival son: América, Atlas, León y los Tigres de Nuevo León. Dichas instituciones clasificaron directamente a los cuartos de final por su posición en el torneo general. Los Azulcremas hicieron 35 unidades, los Rojinegros 29; los Esmeraldas 29 de la misma manera y los Felinos 28.

Miguel Ponce de Chivas aseguró que el torneo podría ser salvado con el campeonato de su equipo (Foto: Hilda Ríos/ EFE)

Por otra parte, el Rebaño Sagrado se clasificó a la fase de repesca tras realizar 22 puntos, solo dos por debajo de los Camoteros que hicieron 24. Entre el doceavo lugar y el segundo sitio del torneo mexicano hubo una diferencia de 9 unidades. Algunos medios de comunicación calificaron la Liga MX como un torneo irregular en el que se prioriza la mediocridad.

Mientras que otros, como Santiago Solari estratega del América, aseveró que el formato establecía que cualquiera le podía ganar a cualquiera: “(el repechaje) le da una pimienta, una sal y un calor al torneo. Es muy competitivo el torneo y es muy difícil ganar”, compartió en rueda de prensa.

El Chiverío arrastra una racha de cinco partidos de los cuales ha ganado dos, ha empatado dos y ha sufrido un descalabro. Jesús Molina, mediocampista del club jalisciense comentó que el nuevo técnico ha mostrado un trabajo novedoso: “La gestión es muy buena, la mayoría han tenido la oportunidad, no se pueden quejar de que no han jugado o que no tienen oportunidad dentro del equipo. Ninguno puede relajarse porque se sabe que el que está detrás de él está apretando fuerte y Marcelo no se tienta el corazón”.

El partido entrene Puebla y Chivas definirá al segundo clasificado del repechaje (Foto: Francisco Guasco/ EFE)

Marcelo Michel Leaño llegó a ocupar el puesto de director técnico tras la salida de Víctor Manuel Vucetich. El Rey Midas tuvo una salida poco esclarecida por los directivos del conjunto rayado. Por lo que Leaño tuvo que ocupar el mando como estratega del popular equipo de México. El joven timonel de 33 años de edad no es un improvisado, pues con la familia Vergara lleva poco más de 10 años, todo empezó cuando se convirtió en Director Deportivo de Fuerzas Básicas junto a Johan Cruyff.

Leaño recientemente reveló la manera en la que su equipo se desempeña. La formación de su equipo que regularmente utiliza es un 4-3-3. En entrevista para TUDN explicó que cuando usa dicho esquema lo hace con intención de sacar a los centrales del conjunto rival: " La idea es defender en espacios largos y atacar en espacios cortos”.

Miguel Ponce, defensor de las Chivas aseguró que solo el campeonato podría salvar el paso que actualmente llevan, pues no ha sido el más óptimo: “Lo que salvaría el torneo es siendo campeones, haciendo una buena Liguilla. Chivas no está para simplemente ganar un partido y avanzar a repesca”, añadió en rueda de prensa.

