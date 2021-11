Así fue la burla de Toño de Valdés y Enrique Burak hacia Christian Martinoli y Luis García (Foto: @adevaldes - @cmartinolimx - @memo_schutz -)

Mientras que la dupla conformada por Christian Martinoli y Luis García triunfan en las narraciones de fútbol por TV Azteca, quienes comandan las transmisiones de los deportes norteamericanos es un trío que labora en Televisa.

Se trata de Antonio de Valdés, Enrique Burak y Pepe Segarra, los comentaristas deportivos de TUDN y de los más experimentados en la industria de la televisión deportiva mexicana, por lo que sus voces son ampliamente reconocidas por la mayoría de los aficionados, en especial aquellos que han visto un partido de béisbol y fútbol americano en México.

Debido a la rivalidad que existe entre las dos televisoras, estos dos equipos también entran en polémica cuando se comparan entre sí, pues incluso en alguna ocasión los del Ajusco interpretaron que Enrique Burak les había llamado “payasos”, algo que no fue bien recibido por la dupla de Azteca Deportes.

Toño de Valdés y Christian Martinoli, dos de los cronistas deportivos más reconocidos en México (Fotos: Cuartoscuro // Instagram@cmartinolimx)

Este tema resaltó en la visita de Los Tres Amigos con Adela Micha, cuando entablaron una conversación de casi tres horas y donde se revivió la rivalidad que existe entre ambos.

Primero fue Toño de Valdés quien volvió a dejar en claro que en ningún momento les llamó payasos, por lo que explicó la situación y aprovechó para declarar su admiración hacia los dos comentaristas.

“Yo comenté que no me gustaban tanto las payasadas y luego ellos pensaron que yo les había dicho payasos, pero en realidad no. Yo los admiro mucho; Luis García es buenísimo en sus análisis y Christian es un gran narrador, sin lugar a dudas” afirmó Antonio durante la segunda parte de la entrevista.

En lo que sí puso énfasis fue al declarar que “sí exageran en las vacildas”.

Enrique Burak, periodista deportivo con amplio especialidad en fútbol americano y béisbol (Foto: Instagram@enriqueburak)

Posteriormente se dio el comentario de Enrique Burak que tuvo tintes irónicos, pues mientras llenaban de elogios a los dos comentaristas de Azteca, el periodista de TUDN se encargó de poner un alto y afirmó que: “Habrá que ver si quieren narrar béisbol o americano”.

Este enunciado causó las risas de todos los presentes, pues a la distancia se observó que era algo muy poco probable que suceda. Incluso Adela Micha exclamó por todo lo alto: “¡Uy, no creo!, no creo, eh”.

Luego de las risas que provocó el comentario de Burak, las burlas cesaron y volvió a declarar su reconocimiento a los dos personajes de Televisión Azteca, al decir que “la verdad son muy buenos”.

Luis García y Christian Martinoli, personajes destacados de la televisión deportiva mexicana (Foto: Instagram/@garciaposti)

Sobre la línea que manejan los dos comentaristas de la empresa rival, De Valdés ahondó en las razones por las que su estilo no es de totalmente su agrado, pues los constantes chistes que emplean durante sus transmisiones superan el límite.

“Nosotros también vacilamos y lo hacemos continuamente, pero cada quien puede pensar que hasta cierto límite está bien. De repente se olvidan del partido y empiezan a hablar de otras cosas. Lo hacemos cuando lo amerita un momento del juego. Lo más importante es el juego; yo creo que hay momentos para vacilar”, afirmó Toño durante la plática en La Saga.

Aunque no descartaron trabajar juntos en algún momento, sí mencionaron que esto quedaría muy lejos del fútbol. Por esa razón resaltó la posibilidad de que Martinoli y Luis García pudieran navegar en los deportes estadounidenses, la gran especialidad de los tres compañeros de Televisa Deportes.

