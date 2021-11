Las atletas transgénero ya no deberán reducir su nivel de testosterona para competir en categorías femeninas en los Juegos Olímpicos

El Comité Olímpico modificó sus reglas generales sobre las competencias para los y las atletas transgénero. EFE/Emilio Lavandeira/Archivo

Las nuevas directrices del Comité Olímpico Internacional (COI) eliminaron la exigencia a las atletas transgénero de reducir sus niveles de testosterona para competir en la categoría deportiva femenina.

El nuevo marco del COI, que sustituye a sus directrices de 2015, también concluye que no se debe presumir que las mujeres trans tengan una ventaja automática sobre las mujeres natales, un punto de vista controvertido que invierte la posición anterior del COI.

Sin embargo, el COI dice que, en última instancia, depende de los deportes individuales decidir sus reglas, y aún pueden imponer restricciones a las mujeres trans que ingresan a la categoría femenina si es necesario para garantizar una competencia justa y segura.

Tales decisiones, agrega, deben basarse en “ciencia sólida y revisada por pares que demuestre una ventaja competitiva consistente, injusta y desproporcionada y/o un riesgo inevitable para la seguridad de los atletas”.

Anteriormente, el COI había recomendado que las mujeres trans suprimieran sus niveles de testosterona a menos de 10 n/mol por litro durante al menos 12 meses para competir. Sin embargo, a principios de este año, el director médico de la organización, Richard Budgett, había admitido que la política ya no era adecuada para su propósito.

El nuevo documento de 10 puntos, que se preparó en consulta con más de 250 atletas y otras partes interesadas, se lanzará después de los Juegos de Invierno de Beijing el próximo año. El nuevo marco del COI también se aplica a atletas con diferencias de desarrollo sexual, como el corredor sudafricano de 800 metros Caster Semenya. Sin embargo, World Athletics le ha dicho a The Guardian que no tiene planes de cambiar sus reglas, que requieren que los atletas con DSD reduzcan su testosterona a menos de cinco n/mol para competir en distancias de entre 400 my una milla.

“Lo que estamos diciendo ahora es que no necesita usar testosterona en absoluto”, dijo Budgett. “Pero esta guía no es una regla absoluta. Por lo tanto, no podemos decir que el marco en un deporte en particular, como World Athletics, sea realmente incorrecto. Necesitan hacerlo bien para su deporte y este marco les brinda un proceso mediante el cual pueden hacerlo, pensando en la inclusión y luego viendo qué produce una ventaja desproporcionada”.

La atleta transgénero Laurel Hubbard de Nueva Zelanda. EFE/MIKE NELSON/Archivo

Joanna Harper, becaria visitante de desempeño atlético transgénero en la Universidad de Loughborough, dijo que si bien acogió con agrado el énfasis del COI en la inclusión, estaba mal minimizar las ventajas de las mujeres transgénero.

“Es importante que el COI se haya pronunciado a favor de la inclusión de los atletas trans e intersexuales, pero creo que las secciones cinco y seis del marco son problemáticas”, dijo Harper, que es una mujer trans y una atleta competitiva.

“Las mujeres transgénero son en promedio, más altas, más grandes y más fuertes que las mujeres cis y estas son ventajas en muchos deportes”, explicó, y agregó que tampoco es razonable pedir a las federaciones deportivas que realicen una investigación sólida y revisada por pares antes de imponer restricciones a los atletas trans en el deporte de élite, pues esto es algo que puede llevar años o incluso décadas.

También es probable que el COI enfrente críticas de los grupos de campaña de mujeres, que esperaban seguir el ejemplo de los cinco consejos deportivos del Reino Unido. En septiembre, esos consejos dijeron que no había una solución mágica que equilibre la inclusión de mujeres trans en el deporte femenino al tiempo que garantiza la equidad competitiva y la seguridad, y, por primera vez, dijeron a los deportes en Gran Bretaña que tendrán que elegir cuál priorizar.

