Canelo Álvarez quiere pelear en México para 2022: “Lo estamos armando”

Canelo podría pelear en México este 2022 (Foto: Joe Camporeale/Reuters)

Saúl Canelo Álvarez ya tiene rival, se trata del pugilista de la República Democrática del Congo, Ilunga Makabu. La contienda se celebrará entre mayo y junio de 2022 y estará en disputa el campeonato de peso crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Es sin duda un reto que deberá afrontar el mexicano, sin embargo, no es el único plan en la mente del pugilista nacional para el siguiente año.

En entrevista con Azteca Deportes, el entrenador del Canelo, Eddy Reynoso, dio a conocer que uno de sus objetivos será realizar una pelea de Álvarez en México.

“Vamos a buscar otra categoría, en peso crucero. Vamos a ver cómo nos salen las negociaciones, pero es el proyecto que tenemos para el 2022. Y sobre todo venir aquí a México a pelear”, expresó el entrenador.

Saúl Álvarez estuvo presente en la ceremonia de premiación a Eddy Reynoso en el Senado de la Reública (Foto: Twitter/@senadomexicano)

Canelo, quien también habló con el medio deportivo, dejó en claro que por el momento su enfoque está en el descanso. Aquellas cuestiones de logística están en manos de su entrenador; alegó que su papel se centra en la preparación y el entrenamiento. Sin embargo, tiene la entera disposición ante las decisiones de quien lo ha acompañado durante prácticamente toda su carrera.

“Para mayo está la posibilidad. La verdad es que Eddy es el que verá lo que habrá. Yo me preparo, entreno y a pelear. Ahora estoy en mis vacaciones, me las merezco. Descansando, pero lo que diga Eddy estoy puesto”, afirmó el campeón supermediano unificado para Azteca Deportes.

Ya hace más de una década que Saúl Álvarez no se sube a un cuadrilátero en territorio mexicano. Con anterioridad se había manejado la posibilidad, pero no se ha concretado nada hasta el día de hoy. El ultimo combate de Saúl en suelo nacional fue el 26 de noviembre de 2011, cuando en la Monumental Plaza de toros México de la CDMX, se midió al pugilista cubano, Kermit Cintrón.

Canelo considera como de su familia a Eddy Reynoso (Foto: Instagram/@canelo)

En Convención del Consejo Mundial de Boxeo, celebrada en la capital de México, Álvarez se externó contento por la posibilidad de un combate en su tierra natal.

“La verdad es que estoy muy contento de poder pensar en la posibilidad de venir a México a pelear y seguramente pronto me van a ver. Estamos armando eso ¿Por qué no? Hay que ver todos los detalles y son muchos los que se tienen que negociar, pero me encantaría”, aseveró el contendiente al cinturón de peso crucero.

Por su parte, Eddy Reynoso ya había adelantado qué combate le gustaría que se llevara a cabo en México. Se trata de nada más y nada menos que uno más frente a Gennady Golvkin, mismo que culminaría con la trilogía.

El primer combate entre GGG y el Canelo fue empate y el segundo se lo llevó el mexicano (Foto: AP/John Locher)

“Nos gustaría enfrentarnos a Golovkin por tercera vez, para cerrar este capítulo...Creo que podemos hacer que suceda. Me gustaría que Golovkin viniera a México. Podemos hacer que esa pelea suceda en Guadalajara o Ciudad de México”, dijo Eddy para Fight News.

Eddy Reynoso recibió un reconocimiento a su trayectoria con el galardón “Entrenador de campeones” en el Senado de la República, y su pupilo más avanzado dio unas palabra de reconocimiento.

“Es muy importante para mí estar aquí, en donde recibirá este premio porque lo tiene bien merecido. Para mí es un orgullo y estoy muy contento de que lo reconozcan por todo el trabajo, no ha sido fácil llegar a donde estamos, hemos trabajado mucho, él ha trabajado mucho. Lo quiero demasiado, es mi familia, lo he visto trabajar mucho y pues muy orgulloso de él”, manifestó Saúl Álvarez para Azteca Deportes.

