“No le tengan miedo a la nieve”: el recado de José Ramón Fernández y Faitelson para el Tri

José Ramón Fernández y David Faitelson analizaron el partido del Tri. (Fotos: Facebook/José Ramón Fernández // FMF // ESPN)

Son muchas las selecciones en todo el mundo que sacan ventajas de sus condiciones climáticas o geográficas. El ejemplo más claro es Bolivia, que somete a sus rivales a una altura inclemente de 3,640 metros sobre el nivel del mar. En la Concacaf también hay casos similares y probablemente nadie lo ejemplifique tan bien como la selección de Canadá.

Los norteamericanos siempre llevan sus partidos clave a Edmonton, sede en la que el gélido clima termina por mermar a sus oponentes, que no están acostumbrados a jugar futbol en temperaturas que, regularmente, sobrepasan la barrera de los 0 grados Celsius. En esas condiciones tendrá que jugar el día de hoy la Selección Mexicana su partido ante la Hoja de Maple, el cual será clave para las aspiraciones mundialistas de los pupilos de Gerardo Martino.

Sin embargo, más allá de todo el revuelo que se ha generado, José Ramón Fernández y David Faitelson emitieron su veredicto sobre las condiciones en las que jugará el Tri. Ambos coincidieron en que el clima es lo menos importante de todo “Ténganle miedo al futbol, no le tengan miedo a la nieve”, apuntó David en el programa Cronómetro de ESPN.

La Selección Mexicana tendrá que lidiar con un gélido clima para enfrentar a Canadá. (Foto: Twitter/@miseleccionmx)

Faitelson recordó el partido del viernes, ante Estados Unidos, en el que también se habló durante toda la previa de la importancia que podían tener las condiciones climáticas en el desempeño del equipo mexicano, poco acostumbrado a disputar partidos con bajas temperaturas.

“El clima del viernes no fue un factor. Hacía frío pero no tanto. El factor fue Estados Unidos. Téngale miedo al futbol, no le tengan miedo a la nieve”, arremetió el comentarista.

José Ramón coincidió en la valoración de su compañero y apuntó hacia las virtudes que ha demostrado el rival del Tri a lo largo de las eliminatorias. “Canadá sacará su mejor equipo. Y luchará igual que Estados Unidos para ganarle a México. Son momentos en que ellos viven para derrotar a México, para acercarse en la puntuación. Quieren ir al mundial, porque son anfitriones en 2026. Por lo tanto, se preparan para ello”, resaltó Fernández sobre las aspiraciones canadienses.

Así luce el estadio Commonwealth previo al juego de Canadá vs México (Foto: Twitter/@CanadaSoccerEN)

En la misma línea, David señaló el bajo rendimiento que, a su juicio, ha mostrado la escuadra mexicana en los últimos partidos del Octagonal. “Más que tenerle miedo a la nieve, hay que temerle al futbol canadiense que anda bastante bien. Y hay que tenerle miedo al nivel que ha mostrado la selección mexicana en los últimos partidos. Nos cansamos de repetir que México ha perdido el camino, la brújula”, cuestionó el comentarista.

Además, Faitelson mencionó que es necesario que exista un diálogo abierto entre el DT argentino y sus elementos, con la finalidad de esclarecer el turbio momento que vive el tricolor. “Tiene que hablar Martino con los futbolistas. Tienen que ser más profesionales, entregarse más”. A esa idea, Joserra añadió que también es necesario que se involucren los federativos. “Alguien tiene que hablar con Martino”, sentenció Fernández.

Gerardo Martino ha recibido diversas críticas. (Foto: Rodrigo Sura/EFE)

México se juega un partido vital en sus aspiraciones de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. El partido ante Estados Unidos dejó en una situación comprometida a los verdes, que perdieron el liderato y que no tienen margen de error en el duelo de Edmonton.

Una victoria daría calma total. Un empate serviría, en cierto modo, para anestesiar el momento, pero una derrota, sumada a una victoria de Panamá sobre El Salvador, dejaría a México al borde de los puestos de repechaje. El Tri buscará superar a Canadá... y a la nieve.

