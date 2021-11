Cuáles fueron las condiciones de Valeria Marín para llegar a Televisa Deportes

La conductora pasó seis años en Fox Sports antes de llegar a TUDN (Foto: Instagram/@valmarin_r)

Valeria Marín es una de las reporteas y conductoras deportivas que ha contado con mayor crecimiento en los últimos años. Su presencia se ha hecho notoria en cadenas de renombre en la televisión mexicana. Su popularidad comenzó a incrementarse en su estancia dentro de Fox Sports, es por ello que su repentino cambio hacia Televisa Deportes sorprendió a sus seguidores y al medio en general.

Actualmente, dos años después de su llegada a TUDN, Marín reveló detalles de la forma en que se dio su cambio de empresa y cuáles fueron las condiciones para que esto se hiciera realidad.

“Sí era un reto por el rol que iba a tomar en Televisa y como que todo mundo me cuestionaba eso, pero lo que yo había platicado para mi llegada era, yo quiero seguir en el tema periodístico, quiero seguir haciendo noticieros deportivos, quiero ser un personaje de credibilidad, no quiero hacer cosas que me bajen mi credibilidad, cosas que no sean yo”, reveló la presentadora durante entrevista en el canal de Youtube de Toño de Valdés.

Valeria Marín confesó que la decisión de arribar a TUDN la tomó de manera muy rápida (Foto: Instagram/@valmarin_r)

A pesar de que el papel de algunas conductoras en programas deportivos se basan únicamente en realizar reportajes o presentar notas de color, los objetivos de Marín en su carrera apuntaban hacia otra dirección. “Yo quiero moderarte una mesa de futbol, si se puede ganarme un espacio en el americano, esas eran mis condiciones, que me dieran la oportunidad de seguir manejando el rol que venia manejando en Fox”, expresó.

Tras consolidar una etapa de seis años en Fox Sports y convertirse en una de las referentes del canal, cubriendo eventos de MLB, NFL, Liga Mx y formando parte clave de diversos noticieros, Val tomó la decisión de enfrentar nuevos retos ante la insistencia de uno de los directivos más importantes de Televisa Deportes.

“Mi último programa fue “Agenda Fox Sports”. Fue muy chistoso porque hubo un sorteo de CONCACAF que se hacía en los estudios de Univisión y yo fui por parte de Fox y ahí un día me topo a Sergio Jiménez, que en ese entonces ya era mano derecha de Juan Carlos Rodríguez, (responsable de Televisa Deportes) y me pide que si después de regresar del Super Bowl nos podíamos ir a tomar un café para platicar”, confesó la conductora.

Marín ha sido una de las conductoras más reconocidas de la televisión deportiva en los últimos años (Foto: Instagram/@valmarin_r)

La reunión con los altos mandos de Televisa culminó en la decisión por parte de Marín de dejar Fox y arribar a TUDN, misma que, en palabras de la reportera, se dio de manera sencilla.

“Fue muy rápido el cambio, la decisión, yo dije va me lanzó , le dije a mi jefe de ese entonces como estaban las cosas y y le dije que sí me quería ir. En ese momento decidí hablarlo con mi familia. Ellos también ya habían notado cierto cosquilleo mío en Fox, como que no me sentían a gusto, me sentía un poco estancada y ellos ya lo habían notado”, comentó Valeria Marín en el programa del reconocido comentarista Antonio de Valdés.

La llegada de Marín a TUDN se dio tras la fusión de Televisa y Univisión (Foto: Instagram/@valmarin_r)

La fusión que protagonizaron Univisión Deportes y Televisa provocó que la señal de ambas empresas llegará a diversos países de habla hispana a través de Latinoamérica y Norteamérica, lo que significó un reto mayúsculo para la presentadora, quien únicamente se había desempeñado en transmisiones con menos alcance en televisión de paga.

“No me había dado cuenta de lo que significaba hasta que ya estaba adentro. Trabajar para televisión de paga y televisión abierta sí es un mundo de diferencia y haces muchas comparaciones de todos los derechos que tiene Televisa, que es una industria, sí es impresionante la forma de trabajo. Para mí cuando me ofrecen ir a TUDN era un reto que quería en mi carrera”, puntualizó.

