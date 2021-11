Cómo influyó el Perro Bermúdez en el estilo narrativo de Christian Martinoli

Bermúdez y Martinoli ha sido rivales en la narración por dos décadas. (Fotos: Instagram @enriquebermudez_ / @cmartinolimx)

Las comparaciones son inevitables en el mundo de la crónica deportiva. Siempre que surge algún nombre nuevo es normal que se equiparen sus capacidades con las de otros narradores ya consolidados. Es así que nacen las grandes rivalidades, las que elevan el nivel. Así le sucedió a Christian Martinoli con Enrique Perro Bermúdez.

Aunque han rivalizado por el rating, el cronista de Azteca Deportes no deja de reconocer la importancia de Bermúdez en su trayectoria. Lejos de las discrepancias, Christian encontró en Bermúdez una influencia que marcó su camino en los medios de comunicación de una forma decisiva. Así lo contó en entrevista con Javier Alarcón para su canal de YouTube.

Las peleas por el rating llevaron a Martinoli a adoptar un estilo con el que pudiera competir de la forma más pareja posible con Bermúdez de la Serna. “Le tengo respeto y admiración. Ha sido la referencia absoluta para que yo pueda tratar de mejorar. Porque él fue el parteaguas para que en Azteca nosotros tratáramos de hacer algunas cosas distintas para competir mejor en cuanto a números a se refiere”, se sinceró el relator.

Martinoli y el Doctor García son la dupla estelar de TV Azteca. (Foto: YouTube/ Dr. García)

Más allá de los chistes y de las indirectas que ha llegado a lanzar tanto contra Bermúdez como contra Televisa, Martinoli siempre ha estado consciente de la calidad que tenía su competencia y de que debía emplearse a fondo si quería estar a la altura de las exigencias de la industria televisiva. “Era tratar de competir contra el mejor en la narración, el más popular, el que tenía las frases rimbombantes, el que sonaba entre los chavos”, recordó.

Precisamente, gracias al dominio que tenía la televisora de Chapultepec con el Perro, fue que en el equipo de Azteca Deportes surgió la necesidad de ofrecer algo diferente al espectador. Es en ese momento en el que entraron al quite Martinoli y Luis García. “A partir de ahí, nosotros hemos tratado de competir. Él ha sabido entender el juego”, rememoró Martinoli.

Aunque tanto a Christian como a García se les identifica con un humor ácido y subido de tono, no fueron ellos quienes empezaron con el intercambio de indirectas potentes entre ambas televisoras. “Él fue el que abrió la llave al decir los payasos del Ajusco, la avestruz enana, (en referencia a José Ramón Fernández) y cosas por le estilo. No daba risa en la redacción pero sabíamos que calaba”, contó sobre sus días como parte del equipo de Los Protagonistas.

Enrique Bermúdez, David Faitelson, Raúl Orvañanos y José Ramón Fernández fueron las caras de la rivalidad entre Azteca y Televisa. (Foto: Instagram/@enriquebermudez_)

Martinoli también recordó que se ha encontrado a Bermúdez en diversas ocasiones y que el trato siempre ha sido de camaradería y respeto. Además, elogió la vigencia que ha alcanzado el Perro en televisión. “Yo no creo llegar a los 60 años y estar narrando. Me encantaría que una empresa de la dimensión de Televisa tenga todavía el aprecio y la confianza. Yo con más de 60, 70, años no sé si estaría en los medios de comunicación, si estaría vigente, en los mejores eventos, en los mejores programas”.

Fue a partir de la salida de José Ramón Fernández de la sección deportiva de TV Azteca, en 2006, cuando Martinoli y Luis García (luego se sumó Jorge Campos) comenzaron a tener un boom en la televisión deportiva mexicana.

Sin duda, su estilo irreverente y los chistes que hacían durante el partido les otorgaron un elemento diferenciador en comparación con lo que solía verse en ese momento en las transmisiones de partidos de futbol. Hoy en día siguen siendo la dupla estelar y se han sumado a otros analistas como Zague.

