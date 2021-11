Por qué Julio César Chávez y Floyd Mayweather podrían tener un combate de exhibición

Julio César Chávez podría tener una pelea de exhibición contra Floyd Maywether (Foto: Instagram/@floydmaywether/Cuartoscuro)

La tarde de este lunes 15 de noviembre se llevó a cabo la inauguración de la Convención Anual No. 59 del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) cuyo evento se estará celebrando del 14 al 18 de noviembre en la Ciudad de México. En ella personajes como Roberto Durán, Larry Holmes, Julio César Chávez y Floyd Mayweather, Jr. fueron parte de los invitados estelares al evento y fungieron como embajadores.

Estos dos últimos hablaron sobre el futuro que les espera dentro del boxeo mundial y fue ahí en donde se abrió la posibilidad de ver a Chávez y a Mayweather, Jr. arriba del cuadrilátero en una pelea de exhibición. A pesar de que el César del boxeo ya se retiró de manera definitiva de los combates de exhibición, no dejó de lado la posibilidad de regresar al ring.

Todo ocurrió en el evento del CMB; los dos ex boxeadores cruzaron palabras y mantuvieron una conversación previa a la inauguración del evento. Cuando Mauricio Sulaiman, presidente del CMB, tomó la palabra para concluir con la ceremonia, apuntó que Julio César y Mayweather podrían tener un combate de exhibición.

Personajes como Roberto Durán, Larry Holmes, Julio César Chávez y Floyd Mayweather, Jr. fueron parte de los invitados estelares al evento (Foto: Twitter/@wbcmoro)

La noticia sorprendió a todos los asistentes del evento, pues el presidente del consejo habló muy en serio. Incluso dio una fecha y lugar estimado para llevar a cabo el evento: dijo que para 2022 en Texas o en México se podría realizar el combate.

Al mismo tiempo que compartía la noticia, Julio César Chávez y Floyd Mayweather intercambiaron miradas. El boxeador mexicano soltó una carcajada cuando Mauricio Sulaiman expresó abiertamente los planes para ambos ex púgiles. Por su parte, Floyd fluyó con la espontaneidad de la noticia e intercambió algunas palabras con Julio César.

Los diferentes invitados al evento aplaudieron la noticia y mostraron su entusiasmo. Pero las risas y burlas de Chávez con Mayweather no terminaron.

Floyd Mayweather bromeó con dar una pelea de exhibición contra JC Chávez (Foto: Jasen Vinlove/USA TODAY Sports)

¿Por qué se habló de una posible exhibición de Chávez vs Mayweather?

La Convención Anual del CMB reúne a todo tipo de celebridades del pugilismo internacional, así que diferentes leyendas del box conviven en un mismo lugar. Se dio la oportunidad de que El Gran Campeón Mexicano conversara con el Money. Suleiman escuchó cómo los dos bromearon con volver al cuadrilátero, así que bajo esa misma idea, el presidente del CMB se animó a continuar con la broma y presentar una supuesta pelea de exhibición.

Más tarde habló con la prensa y dijo que le alegró la reacción que tuvieron los dos ex boxeadores. Aunque no se comentó de manera seria sobre una exhibición, tanto Chávez y Floyd Mayweather Jr. se mostraron abiertos a llevar a cabo el evento, todo por el comentario de Mauricio Sulaiman.

Tanto Chávez y Floyd Mayweather Jr. se mostraron abiertos a llevar a cabo el evento, todo por el comentario de Mauricio Sulaiman (Foto: Cuartoscuro)

El propio Julio César respondió a las preguntas de los reporteros sobre si había posibilidades serias de retomar las peleas de exhibición –a pesar de que el pasado mes de junio hizo su despedida oficial del cuadrilátero–. En primera instancia, Julio César confesó que recordó lo que pasó con Roger Mayweather, tío de Floyd.

Julio César lo venció en la década de los ochenta, así que el Señor Nocaut bromeó con aquella referencia. Pero el Money no se dejó y le respondió: “Yo no soy mi tío”, a manera de reto para el ex campeón. Bajo el estilo peculiar de Chávez replicó y no dejó en ventaja al estadounidense: “No le hace, aún así te voy a poner una chinga”.

Julio César Chávez no descartó la idea de pelear nuevamente (Foto: Youtube/Yordi Rosado)

Después de explicar las bromas que se dijeron detrás del escenario, el ahora comentarista deportivo comentó que ya no está “para esos trotes” y no prometió nada sobre volver al ring.

Pero explicó: “Vamos a ver si se da ¿por qué no? A lo mejor un posible a cuatro (rounds) con él”. Será cuestión de tiempo para ver si se da la oportunidad de ver de regreso a Chávez contra Mayweather o si todo quedará en una gentil broma.

