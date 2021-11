Qué dijo Julio César Chávez cuando vio perder a Chávez Jr. contra el Canelo Álvarez

En mayo de 2017 Canelo Álvarez derrotó a Chávez Jr. (Foto: Joe Camporeale/USA TODAY Sports)

Una de las peleas más recordadas en la trayectoria de Julio César Chávez Junior fue cuando se enfrentó a Saúl Canelo Álvarez. En aquel duelo disputado el 6 de mayo de 2017 en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, un joven Canelo Álvarez se llevó la victoria de forma unánime ante el hijo de la leyenda del boxeo.

La atención se concentró en lo que pasaba arriba del cuadrilátero, pero en la esquina Chávez Jr., Julio César Chávez se mostró fúrico y molesto con el rendimiento de su hijo. A pesar de que lo alentó en cada round, al final fue notoria la molestia de Chávez.

Tras 12 largos rounds y la nula respuesta de Chávez Jr., el señor Nocaut explotó contra Julio César Jr. Por más que le compartió sus consejos como boxeador, la estrategia no funcionó y se vieron superados por un Saúl Álvarez, quien dominó el encuentro.

Ese mismo día, Chávez otorgó algunas palabras para ESPN en las cuales manifestó su decepción y molestia por el bajo rendimiento de Julio César Chávez Carrasco. Empezó por decir que la preparación física de Chávez Jr. no fue la adecuada para la pelea y pagó con la derrota.

“Desafortunadamente su cuerpo no le respondió, esperábamos que Julio se hidratara bien y todo. Pero cuando el cuerpo no responde es imposible de ganar la pelea”, apuntó.

Además compartió las debilidades que vio en Julio César arriba del cuadrilátero. Con la experiencia y trayectoria del gran campeón mexicano no tuvo contemplaciones y argumentó todos los puntos que le faltaron a su hijo cuando se midió contra Álvarez.

“No tenía la fuerza, no tenía la potencia y es por eso que no tiró golpes. Yo también estaba desesperado, quería que tirara golpes pero como el me comentó: ‘Pá no podía, no sentía fuerzas’”, expuso aquella noche de 2017.





