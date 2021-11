Chucky Lozano pidió paciencia a la afición tras la derrota del Tri contra EEUU

Lozano pidió paciencia y dar vuelta a la pagina (Foto: Twitter / @miseleccionmx)

El golpe que recibió la Selección Mexicana en contra de Estados Unidos el pasado viernes en Cincinnati sigue recolectando ecos de los protagonistas. Ahora, uno de los pilares en el proyecto del Tri, Hirving Chucky Lozano, explicó en entrevista para TUDN que cuando al conjunto le va mal siempre se “quieren cortar cabezas” sin tomar en cuenta la dificultad del proceso.

Incluso, Lozano manifestó que existe una falsa creencia de lo que representa jugar en la zona e hizo hincapié en que los juegos que no son locales representan un desafío mayor.

“En México queremos cortar cabezas por todos lados, pero hay que tener paciencia, no es fácil, creen que es fácil todo, pero no. Si fuera fácil ya tuviéramos 10 Mundiales atrás y no es así, es complicado ir a jugar de visita a Panamá, Honduras, es difícil, claro que es difícil”, afirmó para TUDN.

Lozano no ha sido uno de los elementos más señalados, pero también ha recibido críticas por parte de los aficionados en este camino rumbo a Qatar 2022. Su nivel es uno de los más altos en los futbolistas mexicanos, no obstante, en los últimos partidos no ha terminado de despuntar cuando se viste con la camiseta de México.





