Fuertes dichos del ex presidente del Bayern contra Manchester City y PSG: “Su dinero de mierda no alcanza”

Uli Hoeness criticó duramente a los jeques que manejan el PSG y el Manchester City (AP)

Hace varios años que muchos de los clubes de fútbol más importantes de Europa tienen propietarios externos, es decir, dejaron de pertenecer a los socios y empezaron a ser gestionados por inversores multimillonarios que ponen su fortuna al servicio de la entidad. Paris Saint Germain y Manchester City, que se potenciaron por inyecciones económicas provenientes desde Qatar, son los casos más notorios: dos clubes sin mucha historia que actualmente dominan la escena mundial.

Sobre este fenómeno ha opinado muy duramente Uli Hoeness, quien fuera presidente del Bayern Múnich hasta noviembre de 2019, considerado el gran artífice del poderío financiero del club bávaro porque fue director deportivo durante 30 años y tomó la presidencia de 2009 a 2014, regresando luego en 2016.

En una entrevista para un podcast titulado ‘11 vidas - El mundo de Uli Hoeness’, el ex mandamás del Bayern dijo que para su club debe ser un incentivo adicional mostrarle a clubes como el PSG, City u otros clubes con grandes inversores, que la riqueza no es todo: “Cuando ganamos contra ellos me alegra enormemente. Una motivación es mostrarle eso a los competidores: su dinero de mierda no alcanza.”

Uli Hoeness actualmente es presidente honorífico del FC Bayern München (Foto: EFE)

Hoeness también comparó los orígenes del dinero que él tuvo a disposición cuando llegó a la presidencia del Bayern y el que tiene Nasser Al-Khelaïfi, el máximo directivo del PSG, de quien duda de su gusto por el fútbol. “¿La diferencia entre él y yo? Yo trabajo para ganar mi dinero, y él lo recibió como regalo. Se lo ponen a su disposición y no necesita trabajar para ello. Cuando quiere un jugador va a buscar a su emir. Ni siquiera sé si le gusta el fútbol”, disparó.

A pesar de la gran cantidad de dinero que tienen en sus arcas, todavía el Paris Saint Germain y el Manchester City no han logrado ganar la UEFA Champions League. Incluso el Bayern Múnich, que la ganó seis veces en su historia (1974, 1975, 1976, 2001, 2013 y 2020), venció en su última final al cuadro parisino.

“Hasta ahora esos dos clubes no han ganado nada. ¡Nada de nada! Ni uno ni otro tienen el menor título de Champions League. Volverán a perder contra nosotros. No siempre, pero de vez en cuando”, indicó Hoeness, quien como futbolista ha ganado varios títulos con Los Bávaros e incluso fue campeón del mundo con Alemania en 1974.

Pep Guardiola en un entrenamiento del Manchester City junto al jeque Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan.

No es la primera vez que Hoeness ataca a los inversores del PSG y el Manchester City. Hace unos meses, causó polémica con unas declaraciones sobre la manera en la que el club inglés procedía cuando necesitaba fichar a un jugador. “Mi amigo Pep Guardiola me contó que cuando él necesita un jugador llama al jeque y este sube el precio del gas”, dijo en su momento. Su relación con Guardiola nació cuando el DT catalán estuvo a cargo del Bayern durante tres temporadas, justo antes de pasar al City.

Cada vez que a Uli Hoeness se le ha preguntado por ventajas financieras que tiene el Bayern Múnich frente a la gran mayoría de los clubes de la Bundesliga, siempre ha recordado que ese dinero se había generado jugando al fútbol y no venía de regalos de algún inversor extranjero. Su trabajo en los despachos del club, que inició en 1979 tras una lesión de rodilla que lo obligó a retirarse con 29 años, fue fundamental.

En su vida privada, Hoeness hizo su fortuna con un imperio de comercialización de productos como fiambres y embutidos, pero también pasó 21 meses en la cárcel por fraude fiscal entre 2014 y 2016.

SEGUIR LEYENDO: