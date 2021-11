Los boxeadores y atletas que respaldaron a Canelo Álvarez tras su victoria con Caleb Plant

Canelo Álvarez se convirtió en campeón indiscutido de peso supermediano (Foto: Joe Camporeale/REUTES)

Saúl Canelo Álvarez hizo historia el fin de semana pasado al vencer a Caleb Plant por KO y convertirse en campeón unificado de peso supermedio. Esta victoria volvió a abrir el debate de si el jalicense es el mejor libra por libra del mundo y quizá de la historia del deporte mexicano. Ante está situación, boxeadores profesionales y algunos famosos aprovecharon para expresar su opinión.

Hace unos días, Juan Manuel Márquez aseguró que el Canelo Álvarez no puede ser considerado como el mejor boxeador mexicano de la historia. Sus declaraciones fueron refutadas por otra leyenda del boxeo mexicano, quien también expresó su opinión. Erick el Terrible Morales aseguró que: “Nosotros los boxeadores no podemos decidir quiénes son los buenos y quiénes son los malos”.

En entrevista para Récord, el ex campeón del mundo defendió a Saúl de las declaraciones de Márquez. “Si Canelo va a ser ídolo o no es una decisión del público, nosotros los boxeadores no podemos decidir”, aseguró el Terrible. En lo que respecta la afición, el Canelo se cansó de recibir elogios por parte de ellos después de su triunfo. Hombres como Javier Chicharito Hernández y Checo Pérez lo felicitaron en redes sociales y lo catalogaron como un “orgullo mexicano”.

Juan Manuel Márquez declaró que no se puede considerar al Canelo como uno de los mejores del mundo. (Fotos: Cuartoscuro.)

Con esa última victoria, el jalisciense se convirtió en el primer mexicano que ha logrado unificar los títulos de la división supermediana del boxeo. A pesar de su logro, Márquez aseguró que no es posible nombrarlo como el mejor de todos los tiempos, ya que no pelea contra rivales en las mismas condiciones. Tras estás declaraciones, algunos lo han criticado por la la manera en que lo dijo e incluso por su mensaje. En esta ocasión, fue el Terrible Morales quien declaró que: “creo que Márquez está muy resentido con la vida”.

Algunos tacharon de envidia las palabras del Juan Manuel, pues van en contra de la corriente. Otros peleadores que reaccionó a la pelea fue Manny Pacquiao, quien felicitó inmediatamente al mexicano. Junto a él aparecieron nombres como Josh Taylor, campeón unificado de peso superligero, quien le “dio la bienvenida al club” al Canelo y le reconoció una actuación “excelente” durante su combate.

Al mismo tiempo, el famoso actor y boxeador Jake Paul expresó su reconocimiento para el jalicense: “¿qué esperaban? es alguien que solo ha perdido una vez”, comentó en su cuenta de Twitter. También el Kun Agüero le envió sus felicitaciones al nuevo campeón a través de su cuenta de Instagram, pues subió una historia del momento en el que el Canelo levantaba su nuevo campeonato.

Canelo Álvarez peleó cuatro veces en menos de un año, desde finales de 2020 a finales de 2021. EFE/EPA/Caroline Brehman

Otro campeón mundial que reconoció a Canelo como el mejor peleador del mundo (en su categoría de peso), fue el joven boxeador Devin Haney. Junto a él, Danny García, ex campeón superligero, también compartió su pensar sobre Álvarez, al reconocer su actuación como la de “un verdadero campeón” durante su pelea.

Por si fuera poco, Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), aseguró que Saúl estaba en la cima del mundo en estos momentos. Asimismo, aseguró que se atrevió a tomar la batuta que dejó Julio César Chávez tras su retiro en 2003.

Al final, es imposible unificar las opiniones de los aficionados del box. El debate que gira en torno a Canelo continuará durante años o quizá décadas. Por lo pronto, la única realidad es que es el campeón indiscutido de la división supermedia del deporte, lo que lo consagra como uno de los mejores del mundo.





