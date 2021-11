Juan Manuel Márquez afirmó que Canelo Álvarez no puede ser “el mejor boxeador de la historia”

Fotos: Cuartoscuro.

Saúl Canelo Álvarez se consagró como el máximo campeón de los pesos supermedianos cuando derrotó a Caleb Plant en el MGM Grand de Las Vegas, Nevada. Se convirtió en el primer mexicano en unificar una división de boxeo; sin embargo, así como fue aclamada su victoria, también fue criticado y un ex boxeador mexicano demeritó el triunfo de Álvarez.

Juan Manuel Márquez habló sobre la manera en la que Saúl gana campeonatos de forma rápida y demeritó que sea el mejor boxeador en la historia del deporte mexicano. En entrevista para el programa One on One del canal de YouTube Deplaymaker, el Dinamita Márquez se sinceró sobre lo que piensa de la trayectoria del púgil tapatío.

Cuando le preguntaron si veía a la posibilidad de que Canelo Álvarez llegue a ser el mejor boxeador mexicano, rechazó la idea y puso de ejemplo la trayectoria de Julio César Chávez como sinónimo de “mejor boxeador mexicano”.

“La historia del boxeo mexicano es muy rica, tiene mucha, no puedes decir que el Canelo puede ser el mejor de toda la historia cuando hemos visto a los mejores, a Chávez, por ejemplo”

Para el ex campeón mundial, los cinturones tienen que ganarse con rivales de mayor magnitud y sin poner ninguna condicional para la pelea, cosa que acostumbra hacer Saúl. Márquez habló fríamente de su percepción de cómo pactan las peleas los rivales de Álvarez, hecho que lo lleva a no ser considerado como el mejor boxeador azteca.

Respondió la interrogante sobre Saúl y dijo:

“No, no (puede ser el mejor boxeador mexicano) ¿Por qué? Yo voy a decirlo, hay muchos peleadores que se ganan los campeonatos mundiales como lo hice yo, lo hicieron varios; es decir, peleando contra los mejores y sin meter cláusulas de rehidratación a los rivales, sin mermarlos y sin decirles: ‘Tienes que hacer esto’”, argumentó Juan Manuel.

Especificó que poner condiciones a los rivales antes de subir al cuadrilátero es una herramienta que favorece económicamente, pero al momento de medir las habilidades con los puños y guantes no se refleja como se debe.

El Dinamita Márquez insistió en que los castigos y multas antes de subir al cuadrilátero son condiciones poco justas para los rivales que enfrentan a Saúl Álvarez, por lo que reiteró que el Canelo no es el mejor púgil nacional.

“Es plausible lo que está haciendo económicamente, es bueno; pero ya meter, por ejemplo, cláusulas como las de rehidratación, de que si subes tantas libras vas a tener una multa yo creo que eso no es justo para el peleador. Hay que hacerlo en igualdad de circunstancias para saber qué nivel he alcanzado yo como peleador, ver en qué nivel estoy y saber si soy digno”, explicó.





