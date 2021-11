Los Ángeles Rams y el imponente equipo que completan con Odell Beckham Jr

Odell Beckham Jr se incorporó a Los Ángeles Rams para lo que resta de la temporada 2021 de NFL, luego de su paso por los Browns de Cleveland (Foto: Ken Blaze/REUTERS)

La franquicia de los LA Rams sorprendió a la NFL con el anuncio de la contratación del receptor abierto, Odell Beckham Jr. El jugador de 29 años es considerado como uno de los mejores en su posición y ahora conformará un ataque de en sueño junto a Matthew Stafford, defendidos por Jalen Ramsey, Von Miller y Aaron Donald, todos a cargo de Sean McVay.

La contratación de Odell pone fin a su historia con los Browns de Cleveland. El atleta sufrió una lesión de rodilla a principios de la temporada de 2020, por lo que solamente pudo ver acción en siete partidos, corrió 232 yardas y no capitalizó ninguna anotación. Así concluyó su etapa de dos años con dicho equipo, una franquicia en la que no pudo mostrar lo que hizo anteriormente con los Giants de New York.

Tras convertirse en agente libre, Beckham no tardó mucho tiempo en encontrar equipo y ahora alineará su nombre con el de sus compañeros para formar una constelación en Los Ángeles. Las contrataciones de los Rams llamaron la atención desde que adquirieron al mariscal de campo Matthew Stafford durante la temporada pasada. Desde su llegada, el equipo mostró una mejoría notable en su desempeño ofensivo. Asimismo, la institución se encargó de cubrirlo con defensores con experiencia y de brindarle receptores con buen historial.

Los Rams tienen un récord de 7 victorias y 2 derrotas en lo que va de la temporada 2021 de la NFL. (Foto: Gary A. Vasquez/Reuters)

La semana pasada culminó el periodo de canjes en la NFL, donde Los Ángeles se hicieron con los servicios de Von Miller, para acoplarlo a la unidad defensiva y conformar una barrera junto a Jalen Ramsey y Aaron Donald. A pesar de que Miller todavía no debuta, la calidad que mostró con los Broncos de Denver sirve como garantía para asegurar un rendimiento importante con el equipo.

El equipo de los Rams comenzó la temporada 2021 con un récord importante. Actualmente tienen siete victorias y dos derrotas, lo que los deja como uno de los mejores equipos de la Conferencia Nacional. El equipo es superado por los Cardinals de Arizona, quienes comenzaron invictos pero ya sufrieron su primer descalabro. Si el equipo de Los Ángeles continúa con esta buena racha, tiene altas posibilidades de acceder de forma directa a los Playoffs y buscar un lugar en el Super Bowl.

Los números de Odell Beckahm le permiten soñar a los aficionados de este equipo. A sus espaldas, Odell carga con 88 partidos en la NFL (84 como titular), en donde ha atrapado más de 500 pases y ha recorrido más de 7 mil yardas, con ello, 51 anotaciones en toda su carrera.

Los Rams pueden ser un serio contendiente en la Conferencia Nacional para buscar un lugar en el Super Bowl. (Foto: EFE/Peter Joneleit)

El mariscal Stafford estará rodeado de opciones cada vez que tenga que soltar el esférico. Los Rams también cuentan con el ala cerrada Tyler Higbee, los receptores abiertos Van Jefferson y Tutu Atwell, y los corredores Darrel Henderson Jr. y Sony Michel. Con esto certifican una ofensiva que tiene herramientas para conseguir puntos en cualquier situación. Asimismo, un equipo que esta cubierto tanto en ataque como en defensa.

En las redes sociales, los aficionados del equipo ya lo colocaron como el favorito a llevarse el título esta temporada o al menos para llegar a la gran final del próximo año. Las opiniones se dividieron, pues algunos aseguran que tantas estrellas juntas no son capaces de convivir, mientras que otros sostienen que su talento debe ser suficiente para llevar al equipo a las últimas instancias de la competencia.

Por lo pronto, LA Rams enfrentará a San Francisco 49ers el próximo lunes por la noche. El ganador de ese encuentro puede aspirar a una mejor posición en la NFC Oeste, en la espera de los demás resultados. Asimismo, todavía no es seguro que Odell pueda ver su debut en este partido, pues aún no ha entrenado con el equipo.

