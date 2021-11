Dónde estaría el destino de Odell Beckham Jr. dentro de la NFL

Odell Beckham Jr. buscará un equipo contendiente al SB (Foto: Scott Galvin/Reuters)

La NFL sigue su ferviente paso por su calendario. Es bien sabido que la carrera deportiva de Odell Beckham Jr. en la mejor liga de fútbol americano ha ido en decadencia, pero que su calidad como receptor no es para ponerse en duda. Muchos de los equipos dentro de la organización de fútbol americano estarían a la espera de poder firmarlo y unirlo a sus filas.

En la actualidad, el receptor abierto se mantiene como agente libre, Odell Beckham, está considerando a los Kansas City Chiefs, los Green Bay Packers y los New Orleans Saints como sus potenciales destinos, de acuerdo con la información de distintas fuentes de la liga a Dianna Russini de ESPN.

Beckham libró el proceso de waivers de este martes luego de haber sido liberado por los Cleveland Browns, el pasado lunes. El veterano ha expresado que desea pasar el resto de la campaña con uno de los equipos que pudieran ser contendientes en los playoffs de ambiente ganador, dijeron fuentes para Adam Schefter de ESPN a inicios de la presente semana.

Los Packers han sido el único equipo de los tres cuadros que todavía están en el calendario de los Browns. Cleveland visitará el Lambeu Field el día de Navidad.

El receptor decidió no continuar con el equipo ed Cleveland por problemas internos (Foto: Ken Blaze/Reuters)

Los Browns excusaron al futbolista de la práctica durante la semana pasada, mientras que las partes negociaron su salida. Pidió ser canjeado con otro equipo y nunca desarrolló una buena química dentro del campo con el mariscal en turno del equipo, Baker Mayfield; con OBJ fue especialmente forzado a su baja la semana pasada, cuando su padre dio a conocer un video de 11 minutos en redes sociales, durante las horas en las que aún se podían realizar los canjes en la liga, sobre jugadas en las que Mayfield no se atrevió a lanzarle el balón.

Por lo tanto, el equipo de Cleveland tendrá qué pagar a Beckham USD 4.25 millones, pero se ahorrará USD 3 millones en su contrato renegociado.

El futbolista cuenta con 29 años de edad y lleva 17 recepciones para 232 yardas conseguidas en total y cero touchdowns a lo largo de seis encuentros que disputó en lo que va de la temporada con Cleveland, pero sufrió una lesión en la rodilla que finalizó con su campaña en 2020 y estuvo fuera cuando los Browns finalizaron con una larga sequía de playoffs ganando su primer encuentro de postemporada en 26 años.

No se puede determinar si Mayfield es la respuesta del futuro de la franquicia de los Browns o si Beckham encajaba en esta ofensiva o no, pero lo que no puede ser permitido es el caso de que el padre de OBJ cruzara la línea con el compañero de su hijo.

OBJ espera ir a los Chiefs, Packers o Saints (Foto: Scott Galvin/Reuters)

Mayfield también buscará su próximo contrato y con dicha acción abrió la puerta para decirles que no pueden criticarlo públicamente en ligar de reunirse con él en privado y así no afectar al equipo con su salida.

Esta no es la primera ocasión en la que pasa lo mismo con el receptor, pues fueron razones parecidas por las que tuvo que salir de los Giants.

OBJ tiene talento, pero no se puede negar que su carácter sí es cuestionable. Si se fue mal de los Giants y ahora también de los Browns, pero posiblemente exista alguien más cercano a él que sea el problema.

SEGUIR LEYENDO: