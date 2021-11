David Faitelson adelantó quien sería el siguiente rival del Canelo Álvarez

Faitelson afirmó que antes de pensar en un rival, Canelo Álvarez debe descansar (Foto: Archivo)

El fervor por el flamante campeón absoluto de la categoría de los supermedianos, Saúl Canelo Álvarez, se mantiene. Han salido a la luz conversaciones que tuvo con Caleb Plant en el cuadrilátero o la defensa de su gusto por el grupo Maná. Ahora, David Faitelson, aprovechó la oportunidad para asegurar que Canelo debería cerrar la trilogía en contra del boxeador kazajo, Gennady Golovkin.

El periodista de ESPN manifestó también que antes de buscar un nuevo rival, el pugilista tapatío debería descansar, ya que en el lapso 11 meses se subió cuatro veces al ring: contra Callum Smith en diciembre de 2020, contra Avni Yildirim en febrero de 2021, contra Billy Joe Saunders en mayo de 2021 y la más reciente contra Caleb Plant en noviembre.

El fervor por el flamante campeón absoluto de la categoría de los supermedianos, Saúl Canelo Álvarez, se mantiene (Foto: Joe Camporeale/USA TODAY Sports)

Sin embargo, auguró que después de la necesaria pausa, el mexicano podría volver a medirse contra GGG en un combate que cierre la trilogía de una de las rivalidades más importantes en la carrera de Álvarez, ya que Golovkin está por llegar a los 40 años de edad.

“El siguiente paso de Saúl ‘Canelo’ Álvarez será descansar. Ha hecho 4 peleas en los últimos 11 meses… Luego, se asoma la posibilidad de completar la trilogía con Gennady Golovkin. Ya viene siendo tiempo de hacerla. El kazajo esta muy cerca de los 40 años de edad”, escribió el periodista en Twitter.

Así, David Faitelson auguró un tercer combate entre Canelo y GGG (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

Las dos peleas anteriores entre el Canelo y GGG han sido de alarido puro. Hay quienes afirman que la primera no debió terminar en empate, puesto que la victoria era para el pelador nacido en Kazajistán; no obstante, la igualdad prevaleció para los jueces y dictaminaron el empate.

Lo que propició dicha decisión fue la oportunidad de un volumen II. de una de las peleas más importantes del 2017. El segundo combate se pacto para el 15 de septiembre de 2018 puesto que Canelo fue suspendido temporalmente de su licencia como boxeador por dar positivo a Clembuterol.

Pasada la suspensión, los pugilistas se midieron en en el T-Mobile Arena en Las Vegas (Nevada) y, después de un reñido combate, el mexicano se llevó la victoria por decisión mayoritaria. Hubo quienes alegaron que debió ser empate o incluso, triunfo para Gennady. El hecho avivó la rivalidad y levantó las expectativas para un tercer combate que aún no llega.

Así fue la encuesta de Faitelson sobre los posibles rivales del Canelo (Foto: Twitter/@Faitelson_ESPN)

La certeza acerca de quién será y quién no el siguiente rival de Álvarez aún no llega. Se mantiene en incertidumbre quién será podrá querer subirse a un cuadrilátero con el mejor boxeador supermediano del momento. Puede que sea en esa categoría, puede que el jalisciense decida aventurase en otra. Confirmado nadie, pero eso no implica que no haya otros nombres que se coloquen en la orbita del mexicano.

De hecho, Faitelson en sus redes sociales, también se dio el tiempo de crear una encuesta para que los internautas participaran. El tema era el mismo: quién debía ser el siguiente contrincante el Canelo Álvarez. Dentro de las opciones de la dinámica en Twitter se pudieron ver los nombres de: Gennady Golovkin, David Benavidez, Jermall Charlo y Beterbiev-Bivol (en la categoría de las 175 libras).

Pese a cualquier rumor, Saúl Álvarez deberá mantenerse preparado para cualquier desafío que se le ponga enfrente. Si bien ya se alzó como el primer mexicano y latinoamericano en unificar todos los cinturones de los Supermedianos, su carrera continua. Tiene 31 años de edad y su meta por consagrarse como uno de los mejores peleadores mexicanos en la historia, se mantiene.

