Juárez FC se disculpó por los comentarios homofóbicos del Tuca Ferretti pero no lo sancionará

Ferretti aún no recibe ninguna sanción por parte de la Federación Mexicana de Futbol (Foto: Francisco Guasco/EFE)

Las incendiarias declaraciones de Ricardo Tuca Ferretti desataron una ola de comentarios en redes y medios en donde, algunos, exigían un castigo al entrenador por promover la discriminación. El timonel de los fronterizos ya salió a disculparse, sin embargo, la comisión disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol anunció la apertura de una investigación por el discurso en conferencia de prensa.

Este martes, los Bravos de Juárez emitieron un comunicado en el que se disculpan públicamente, aunque no afirman que la institución vaya a tomar medidas en contra del Tuca. Se lee que el estratega estará atento a las indicaciones que la Liga MX determine sobre su caso.

“Ricardo Ferretti ha reconocido públicamente el error en sus declaraciones y estará atento a las observaciones y requerimientos de parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga MX”

Así se expresó el club fronterizo en el caso de Ricardo Ferretti (Foto: Twitter/@fcjuarezoficial)

En el comunicado también se puede leer que se consideran una organización que busca ser un agente de cambio para la sociedad y el país, y que por ello ofrecen la disculpa para todas aquellas personas que pudiesen haber sentido ofensa con los comentarios del Ricardo Ferretti. Asimismo, reconocieron la trascendencia del discurso y el contexto en el que esta sumergido México.

“Más allá del sentido y contexto en el que dichas palabras fueron utilizadas, tanto nuestro Director Técnico como el resto de los integrantes de esta institución somos conscientes del impacto que las mismas pueden causar en una sociedad tan lastimada por la discriminación, por lo cual asumimos el compromiso de ser más cuidadosos de nuestras futuras expresiones y reiteramos nuestro total respeto a los derechos de las personas”, se lee en la carta del club.

De igual manera, el club se mostró en pro del respeto a la diversidad y dignidad humana, temas que el timonel brasileño transgredió después del juego entre Tigres y Juárez.

La FMF confirmó que se abrió una investigación del caso del "Tuca" (Foto: Twitter @FMF)

Por su parte, el estratega de 67 años salió a disculparse por el discurso en el que usó expresiones como “maricones” y “viejas” de forma despectiva.

“Acepto, fue inapropiado, voy a tener más cuidado cuando vaya a una entrevista en Monterrey, tener más cuidado con esto, a lo mejor las bromas hoy en día ya no son válidas, porque la gente se ofende y esta es mi responsabilidad, por lo que representó en el fútbol mexicano, no debo de hacer comentarios inadecuados. Pido una disculpa a todas las personas que se sintieron ofendidas...”

“Si hay sanciones, las tengo que aceptar”, sentenció Ferretti.

Quien también se pronunció fue Mikel Arriola, presidente de la liga (Foto: Jorge Núñez/EFE)

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX también se pronunció respecto al caso y fue contundente con el hecho de que no existe cabida para los insultos, así como que confiará en el proceso que la comisión disciplinaria lleve a cabo.

“Yo reitero que en la Liga MX no se va a insultar a nadie. No se puede insultar a nadie, hemos generado sanciones, anunciamos un veto a un estadio, estaremos cercanos a la Comisión Disciplinaria y las sanciones. Quiero respetar ese proceso y quiero que la propia resolución sea independiente. No quiero anticiparme a la resolución porque la Comisión ha sido contundente con este tipo de conductas”, detalló Arriola en entrevista para TUDN.

Quien también expuso su postura al respecto, fue David Faitelson. El periodista dijo de manera contundente que Ferretti se había equivocado argumentando que son otros momentos y otros contextos: “Se equivoca Ricardo ‘El Tuca’ Ferreti en la conferencia de prensa… Los tiempos son diferentes. Debe imperar el respeto y la tolerancia y aquellos que no se adapten, enfrentaran las consecuencias”.

