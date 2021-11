La insólita razón por la que David Faitelson rechazó una jugosa oferta de TUDN

David Faitelson tuvo una oferta atractiva por parte de TUDN. (Fotos: ESPN - TUDN)

David Faitelson es uno de los periodistas más reconocidos en México. Su estilo directo, polémico y atrevido le ha válido ser considerado unas de las cartas más deseadas por diversos medios de comunicación. Aunque consolidó su carrera en las pantallas de TV Azteca y en las de ESPN, estuvo muy cerca de aceptar una jugosa oferta con una de las empresas a las que más ha cuestionado durante su carrera: Televisa, concretamente TUDN.

Así lo reveló el propio comentarista en una plática del año pasado que sostuvo con Javier Alarcón para el canal de YouTube de este último. Según la versión de David, al acercamiento de TUDN llamó poderosamente su atención.

“Estaba negociando un contrato con TUDN. Yo las cosas las hago directas. Fui con mis directivos en ESPN y les dije: ‘Señores, tengo una oferta, muy interesante y atractiva, me gustaría sentarme a escucharlos’”, recordó el comentarista sobre el interés de Televisa.

David Faitelson marcó una era en TV Azteca. (Foto: Captura de pantalla/Los Protagonistas)

Faitelson destacó que en todo momento contó con el respaldo para ESPN para tomar la mejor decisión posible.

“(Les pregunté) ‘¿Tengo el permiso de ustedes? Entendiendo que si no tengo el permiso de ustedes, no hay nada, porque yo tengo el contrato con ustedes’. El valor de una empresa como ESPN... me dijeron: David, si es una gran oportunidad para ti, que nosotros no podemos empajar, aun teniendo un contrato vigente, ve y escúchalos y luego platicamos”.

Después de aquel episodio, David se sintió completamente convencido de que se tenía que quedar en ESPN más allá del interés que había mostrado TUDN por ficharle. “Ahí noté y ahí entendí que estoy en el lugar correcto, en el sitio correcto. Esta es una empresa maravillosa”, valoró el reconocido comentarista.

Desde muy joven destacó debido a su estilo irreverente, que se complementaba a la perfección con el de su maestro y compañero, José Ramón Fernández (Foto: Youtube/ESPN Deportes)

Entre los aspectos que el periodista más destacó se encuentra la honestidad con la que le respondieron en todo momento. “Las cosas hay que decirlas como son. Ellos entendieron, se pusieron en mi lugar. No me voy a ir (de ESPN) ni por todo el dinero del mundo. (Les dije) la prueba la han pasado ustedes. Fueron tan humanos que consideraron que yo tenía una oportunidad y me brindaron la posibilidad de escucharla”.

Faitelson comenzó su carrera en los medios de comunicación en el periódico Excélsior, durante la década de los 80. Su desempeño en esa casa impresa llamó la atención de Francisco Javier González, que decidió recomendarlo en Imevisión. Fue así que nació la extensa trayectoria de Faitelson en la televisión deportiva. Desde muy joven destacó debido a su estilo irreverente, que se complementaba a la perfección con el de su maestro y compañero, José Ramón Fernández.

David Faitelson ha mantenido siempre un estilo polémico. (Foto: captura YouTube/teleESPECTADOR)

Después de que Imevisión se transformara en TV Azteca, David Faitelson ganó todavía más notoriedad en las pantallas. Sus notas de color se convirtieron en un clásico de Los Protagonistas.

Cada semana, el aficionado esperaba con mucha ilusión las narraciones de Faitelson, las cuales marcaron el comienzo de una era en la crónica deportiva. Incluso al día de hoy en diversos canales de YouTube, dichas piezas se siguen reproduciendo para beneplácito del público nostálgico y ávido de consumir calidad periodística.

Después de más de veinte años en la televisora del Ajusto, Faitelson decidió salir del país para probar suerte en ESPN desde Estados Unidos. Con el paso de los años, el polémico periodista se ha ganado de un sitio también en esa emisora gracias a sus participaciones en programas como Futbol Picante, Nación ESPN y Cronómetro.

